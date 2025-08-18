Selección Argentina: con Messi y varias sorpresas, salió la prelista de Scaloni

Scaloni metió varios retoques en la lista, para la última doble fecha de las Eliminatorias. (Archivo FBaires)

Lionel Scaloni entregó la prelista de citados de la Selección Argentina para los próximos compromisos de las Eliminatorias para el Mundial 2026 ante Venezuela y Ecuador en septiembre. Está Lionel Messi y la gran sorpresa es la primera citación para José Manuel López, delantero del Palmeiras. Se espera que de esta nómina luego se recorten dos o tres nombres.

El Flaco, exgoleador de Lanús y uno de los mejores jugadores del Verdao en la temporada, fue convocado por primera vez para la Albiceleste a su 24 años. En lo que va de la temporada, lleva 15 goles en 42 partidos. Ocupará el lugar de Valentín Castellanos, punta de Lazio.

El Flaco López recibió su primer llamado. (Archivo)

Varela, Soler, el Diablito y Carboni, adentro

La primera lista de Lionel Scaloni tiene además varios cambios respecto de la última citación: Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa) entran por Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández, a quien le dieron dos fechas de suspensión por su roja ante Colombia en la última fecha.

Carboni vuelve a la Selección Argentina después de casi un año. Tras su larga rehabilitación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, volvió a la actividad en el Mundial de Clubes con el Inter y recientemente marcó un golazo en su debut oficial con Genoa (donde está a préstamo).

El Huevo Acuña y Cachete Montiel, laterales de confianza

Aquellos que pensaron que el ciclo de Marcos Acuña en la Selección Argentina estaba cerrado, se equivocaron. El Huevo fue convocado otra vez por Lionel Scaloni y su historia con la Albiceleste tendrá más capítulos. También estará su socio en el Millonario, Gonzalo Montiel.

A su vez, el DT ratificó en la convocatoria a Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid y quien ante Chile había roto un récord histórico en la Albiceleste. Es, sin dudas, una de las caras más importantes de la renovación Albiceleste.

La prelista de la Selección Argentina para las Eliminatorias

ARQUEROS

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (Crystal Palace)

DEFENSORES

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Marcos Acuña (River Plate)

Julio Soler (AFC Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Alan Varela (Porto FC)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Claudio Echeverri (Manchester City)

Valentín Carboni (Genoa FC)

DELANTEROS

José López (Palmeiras)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como 1907)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Ángel Correa (Tigres de México)

