Tarde para el olvido de Nahuel Molina: expulsión y derrota del Atlético frente al Barcelona

Este domingo, los argentinos tuvieron una tarde para el olvido en Madrid. Los campeones del mundo que defienden los colores del Atlético de Madrid padecieron una fuerte derrota frente a Barcelona por 3-0. Además, el lateral Nahuel Molina, fue expulsado en el cierre del encuentro.

El equipo catalán se impuso en los 90 minutos con un resultado que no dejó dudas. Logró un 3-0 en su visita a Madrid y se trepó a la segunda posición de la Liga.

Barcelona comenzó ganando con la ley del ex, Joao Félix abrió el marcador a los 38 minutos y logró que se vayan al descanso en ventaja. Ya en el segundo tiempo, el goleador polaco, Robert Lewandowski amplió el resultado para poner el 2-0 y a los 65´, Fermín Lopez selló el resultado con un contundente 3-0 para el equipo dirigido por Xavi Hernández.

En el conjunto madrileño, fueron titulares los argentinos Rodrigo De Paul y Nahuel Molina, que tuvieron una tarde para el olvido. El ex Racing fue amonestado y sustituido en el segundo tiempo. Mientras que el defensor ex Boca, no llegó a terminar el encuentro tras ver la tarjeta roja.

En un pase entre líneas sobre el cierre del partido, Molina interceptó al delantero del Barcelona cuando se iba mano a mano frente al arco, lo que generó su sanción y no podrá estar disponible para el próximo encuentro frente a Villarreal.

A su vez, el delantero argentino, Ángel Correa ingresó en el segundo tiempo pero no pudo ser determinante para abrir el marcador.

El equipo del Cholo Simeone venía de eliminar al Inter en los octavos de la Champions League, pero esa alegría se transformó en frustración tras este golpe que recibió en el torneo local.