Tevez aseguró que saldrá de Rosario Central con canas

El entrenador Carlos Tevez valoró la vuelta al triunfo frente a Talleres (Córdoba), por 1 a 0, y destacó que saldrá de Central con canas. Gentileza.

Rosario Central volvió a la victoria después de tres partidos. Venció a Talleres (Córdoba), por 1 a 0, en el Gigante de Arroyito en la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol. Un triunfo que se convirtió en un desahogo para todos en el Canalla y, por supuesto, para el entrenador Carlos Tevez.

“El balance y las cosas que me preocupan, se lo comenté a los muchachos… Voy a salir de Central con canas. Ganar un partido nos cuesta muchísimo. La verdad, cuando termine el certamen realizaremos un repaso de la campaña”, expresó el técnico, sin filtro, en conferencia de prensa.

A su vez, dejó en claro que el objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana. Afirmó que “tenemos objetivos planteados. Vamos por ese objetivo. Trataremos, sin volvernos locos. Se lo comento a los muchachos. Hay que sudar sangre para ganar un partido y cada vez que nos equivocamos, lo pagamos”.

El Apache, quien reiteró que “si seguimos como hasta el momento, voy a salir con canas de Central”, se refirió a la situación de Facundo Buonanotte, joven promesa del Canalla que estuvo a un paso de ser vendido al Brighton de la Premier League, pero la dirigencia se arrepintió a último momento y se cayó el pase.

Carlitos bancó al juvenil Facundo Buonanotte después que fracasara su pase a un equipo de la Premier League y aseguró que no le gustó el manoseo que hubo. Gentileza.

“A Facu lo veo metido. Obvio que no me gustó el manoseo. Por eso trato de protegerlo y cuidarlo. No nos olvidemos que tiene apenas 17 años. Pónganle el título que quieran. Hay un ser humano. El respaldo mío lo va a tener”, afirmó Tevez.