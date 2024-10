Tevez evalúa llevar a juicio a Independiente y también criticó a la dirigencia de Boca

Carlos Tevez no se guardó nada y realizó picantes declaraciones contra las dirigencias de Independiente y Boca. Analiza llevar a juicio al Rojo por una deuda y también criticó a «los que están a cargo» del Xeneize.

En primer lugar, el DT apuntó contra la comisión directiva de Independiente y reconoció que podría llevarlos a juicio. «No terminé bien con la dirigencia, no valoran el trabajo que uno hizo. No sé si vamos a la justicia, es difícil ponernos de acuerdo, ellos dicen que les debo una plata y yo digo que me deben a mí. Fui casi gratis», aseguró.

En el club afirman que es Tevez el que debe 300 mil dólares por una cláusula al renunciar antes de cumplir un año de contrato. El entrenador dice que antes le deben pagar lo que le deben de sueldo.

"NO ESTAMOS LLEGANDO A UN ACUERDO" Carlos Tevez se refirió a su salida de Independiente.



📺 #DisneyPlus | #ESPNF3 pic.twitter.com/vh2yRFZElH — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2024

Tevez sobre Boca: «Uno no ve bien al club»

Además de sus declaraciones sobre Independiente, Carlos Tevez opinó sobre el presente de Boca y volvió a hacer hincapié con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

«Es muy difícil opinar desde este lado, sabiendo que uno no se identifica con los que están a cargo. Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba duro por no hacer un buen papel en Libertadores o no clasificábamos. Siempre estuve en contra de eso, uno no ve bien al club y es muy fácil pegarle en este momento».