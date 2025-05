Sismo y riesgo de tsunami en Chile: en primera persona, cómo se vive el minuto a minuto en Ushuaia

Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter en Chile posteriormente generó una alerta por tsunami. Así lo estableció el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). Tuvo epicentro en el mar, a poco más de 200 kilómetros al sur de Ushuaia, se sintió con fuerza en Chile y Río Grande, Tierra del Fuego. Además, un pueblo de la Patagonia se evacuó este viernes de manera preventiva. En el vecino país se lanzó un alerta de tsunami y también se registran evacuaciones preventivas del lado argentino. Hasta esta tarde, se habían registrado siete réplicas.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, en el programa Marca Patagonia, el periodista de FM Fuego de Río Grande, Tierra del Fuego, Carlos Díaz brindó detalles y describió como comenzó lo que derivaría con el correr de las horas en alertas y evacuaciones de personas a zonas seguras. «Bueno, nosotros estamos en Río Grande, a 250 kilómetros al norte de Ushuaia, a la capital de la provincia de Tierra del Fuego. Aquí se sintió algo como raro, como en el auto, pero no, sinceramente no lo percibí tanto hasta que comenzó el celular a prenderse fuego con los mensajes «¿Sentiste el temblor?«, y la verdad que en muchos lugares se sintió el temblor aquí en la ciudad de Río Grande».

Luego, profundizó, «inmediatamente nos llegaron dos avisos porque aquí se estaba disputando un campeonato patagónico de futsal en un gimnasio muy grande en la zona del parque industrial y estaba siendo evacuado por el movimiento sísmico. Bueno, y esto asustó, obviamente a las autoridades».

En ese sentido, afirmó que «se pusieron en marcha el servicio de emergencia y demás y una fábrica, una textil, acá también se debió ser evacuar. Eso fue en definitiva lo que pasó».

El Pasaje de Drake: el lugar donde se registró el fuerte terremoto que afectó a Chile y Tierra del Fuego

«Rápidamente se dio conocer que había sido un terremoto muy fuerte a unos 500 kilómetros de Río Grande para situarlo geográficamente, pero a 200 kilómetros de Ushuaia, es decir, en el Pasaje de Drake. Allá abajo, donde se unen el Atlántico, con el Pacífico ahí efectivamente, fue un terremoto muy fuerte», precisó el periodista.

Asimismo aseveró, «yo hablé con gente de la estación astronómica de aquí, en la ciudad de Río Grande, esta mañana y nos decían que 7,8 en cualquier ciudad del mundo es destrucción total».

«Por suerte, esto ocurrió en medio de la unión del Atlántico con el Pacífico y alertó también, por supuesto, a todo el mundo, al menos aquí, en la zona de la Patagonia Sur, Sur, como decimos nosotros. Inmediatamente se activaron los mecanismos», puntualizó Carlos Díaz en relación al accionar de las autoridades.

Seguidamente, el periodista de FM Fuego, aseguró que «acá en Río Grande, nosotros tenemos el lado chileno Porvenir. Una una ciudad muy pequeña, de unos 20 mil habitantes, está a 170 kilómetros de acá, de Río Grande, en línea recta y tienen otro mundo. Esa gente es increíble porque inmediatamente fueron activados las alertas tempranas que les llaman a ellos por la posibilidad de que se generaron un tsunami», indicó.

«Ni hablar de Punta Arenas, que está un poco más 340 kilómetros de acá a Río Grande, está a 170 setenta de Río Gallegos en línea recta. Bueno, tenemos tanta gente conocida que inmediatamente a ellos, vía celular, se les activan las alertas tempranas que les llaman ellos. Nosotros acá estamos esperando a que nos avisen vos imagínate cuál es efectivamente, la situación», señaló Díaz respecto al fuerte terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter en Chile posteriormente generó una alerta por tsunami.

El sismo que se sintió en Tierra del Fuego: «Hubo evacuaciones en la capital de la provincia»

«Es una situación que ha sido dramática. Hubo evacuaciones en la capital de la provincia, sobre todo gimnasios. Bueno, hoy, por suerte para nosotros, al menos en la República Argentina, al menos aquí, en Tierra de fuego no hay escuelas, no hay bancos, no hay administración pública, con lo cual se ha sacado mucha gente de la calle, porque si no, esto hubiera sido realmente un problema que hubiéramos tenido», apuntó de acuerdo a las horas repletas de tensión que se vivieron en Tierra del Fuego.

En cuanto al resto de la provincia, comentó que «acá, por ejemplo, en el canal de Beagle, en la capital de la provincia, se prohibió absolutamente cualquier tipo de navegación a través del Gobierno de la provincia de la Prefectura Naval está prohibido navegar en cualquier circunstancia. Es decir, no puede haber catamaranes, no hay barcos, no hay absolutamente nada ante una eventualidad».

«También hay un pequeño paraje de unas 90, 100 personas que se llama Puerto Almansa, muy cerca de Ushuaia, pero que se ingresa por la zona costera, pero también por la zona terrestre, digamos, de de la ruta nacional número tres. Ha sido evacuada en su totalidad», dijo en la tarde de este viernes durante una entrevista en el programa Marca Patagonia que se emite por RÍO NEGRO Radio.

Especulaciones sobre que ocurrirá en Chile después del fuerte terremoto de 7,5 que sacudió al sur

«Recién (a primeras horas de la tarde) gente de Protección Civil de la provincia me informaba que ya se había completado la evacuación total hacia una zona montañosa. Ante la eventualidad recién Chile acaba de bajarle el nivel a todo esto», afirmó Carlos Díaz.

«¿Qué es lo que puede pasar? Que al lado chileno, en el Porvenir, el lado del estrecho de Magallanes, el lado de Punta Arenas les va a llegar un oleaje entre 60 centímetros y un metro, y no más que eso. Igualmente es la zona ha sido totalmente deshabitada», aseguró el periodista de Río Grande.

Finalmente, dejando un mensaje de tranquilidad, Carlos afirmó que «en el Pasaje de Drake ahora se está llamando a la calma desde las dos de la tarde aproximadamente. Hay mucha tranquilidad, sobre todo en Ushuaia. Hubo pequeñas réplicas, pero no son significativas en algunos casos casi imperceptibles».

