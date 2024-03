Tévez explotó contra el arbitraje, tras el empate con Barracas y Dóvalo le respondió: «Hablar es gratis»

Luego del empate 2-2 con Barracas Central por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, Carlos Tévez no se guardó nada y estalló contra Pablo Dóvalo, por el polémico arbitraje en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Para Independiente, las decisiones del árbitro condicionaron el partido y beneficiaron al elenco local. En el primer tiempo, decidió no echar a Alexis Domínguez, quien minutos después marcó el 2-1 parcial. Luego, sobre el cierre no sancionó una mano en el área de Carlos Arce y, cuando todos le reclamaron, expulsó a Marcone.

Iván Marcone quedó muy dolorido después de esta patada de Alexis Domínguez ⚔️ El jugador de Barracas Central fue amonestado#LPFxTNTSports pic.twitter.com/T7RYd6Sc4F — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 5, 2024

«Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual. Es una locura lo de este tipo«, explotó el Apache.

"TODAVÍA ESTAMOS MUY CALIENTES… NO HABLO DE LOS ÁRBITROS PERO ASÍ SE HACE MUY DIFICIL. ES MUY NOTORIO Y PREOCUPANTE"



✍️ Carlos Tevez sobre el polémico arbitraje de Dóvalo



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/rEEgmXdU7i — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2024

“Antes del partido le dije a los chicos que jugábamos contra 14”, aseguró el entrenador y añadió que sabían que «iba a pasar».

Más tarde, Dóvalo fue abordado por los periodistas cuando se retiró del recinto de Parque Patricios y le respondió a Tevez. “No vi nada”, dijo sobre las jugadas que generaron la bronca de Independiente. “Por eso saqué amarilla, no me pareció (para roja). ¿El VAR?, confirmó mi decisión”, esgrimió sobre la patada de Domínguez a Marcone.

Insaciable en su altanería, Pablo Dóvalo también pidió que sacaran al periodista Lucas González Diez (@Lugonzalezdiezz) mientras hablaba con la prensa luego del partido Barracas – Independiente. pic.twitter.com/ss63mFHA67 — VarskySports (@VarskySports) March 6, 2024

El Kun Agüero cuestionó a Pablo Dóvalo en redes sociales

Todo el mundo Independiente criticó con dureza a Pablo Dóvalo por su polémico arbitraje en el empate 2-2 frente a Barracas Central. Tras el encuentro, el Kun también descargó su bronca contra el juez en su cuenta de X (exTwitter) y también expuso la labor del VAR.

En primera instancia, el exdelantero compartió una encuesta en la red social para que sus seguidores puedan calificar los desempeños del juez principal y sus asistentes. Lo llamativo fue que no había opciones positivas, sino que iban de “malos” hasta “extremadamente malos”.

Árbitro : Pablo Dóvalo

VAR : Luis Lobo Medina

AVAR : Andrés Gariano — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 6, 2024

Luego subió el planchazo de Alexis Domínguez sobre Iván Marcone y vertió un crudo análisis sobre todos los fallos que ocurrieron en apenas unos segundos: “Pablo Dóvalo, en cancha, puede no verla para roja. Pero para estos casos está el VAR, que hoy fue de Lobo Medina. Y para él tampoco fue para expulsión… Mamita querida el Arbitraje”.

Pablo Dóvalo, en cancha, puede no verla para roja. Pero para estos casos está el VAR, que hoy fue de Lobo Medina. Y para él tampoco fue para expulsión… Mamita querida el Arbitraje 😅 pic.twitter.com/sReMrbyz8x — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 6, 2024

Con información de TyC Sports