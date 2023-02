The Best, en vivo: Dibu Martínez y Lionel Scaloni ganaron el Premio de FIFA

Dibu Martínez y la emoción por ganar el The Best como mejor arquero.

La séptima edición de los Premios The Best de FIFA ya comenzó con una gala en París y varios argentinos involucrados en las principales categorías.

El primer ganador fue Emiliano Martínez, como mejor arquero del año. Dibu, una de las figuras en el Mundial de Qatar, es el primer argentino en la historia en ganar en este puesto.

«Obviamente es algo muy lindo para mí carrera, todos saben mi historia. Es un orgullo para mi país ganar un mundial después de 36 años, es algo hermoso. También por el año que veníamos pasando económicamente como país, sentimos la conexión con la gente», expresó el marplatense al levantar el premio.

🏆 DIBU MARTÍNEZ, ELEGIDO EL MEJOR ARQUERO DEL AÑO POR LA FIFA 🧤



Emiliano se impuso por encima de Bono y Courtois para ser el primer defensor de los tres palos argentino que levanta este premio. pic.twitter.com/LHBSrnOldX — TyC Sports (@TyCSports) February 27, 2023

«Se lo dedico a mi familia, al Aston Villa, a la Selección, a Scaloni, que me hizo cumplir el sueño de toda mi vida y a mi mujer que me acompañó a todos lados. Siempre me preguntan por mis ídolos y digo que ver a mi mamá limpiar edificios 8, 9 horas, a mi papá trabajar, mis ídolos son ellos«, añadió emocionado.

El arquero del Aston Villa estuvo ternado junto a Thibaut Courtois y Bono. El primero fue determinante en el título continental que logró el Merengue y el segundo tuvo un gran Mundial con Marruecos, sorpresa en Qatar al ser semifinalista.

El segundo argentino en ganar fue Lionel Scaloni como mejor entrenador. El técnico, que hoy renovó su contrato en Argentina hasta 2026, se impuso ante Carlo Ancelotti (campeón de Champions con el Real Madrid) y Pep Guardiola (ganador de la Premier League con Manchester City).

«Buenas noches, le quiero agradecer por el premio a todos. Lo votan los futbolistas, tiene un valor enorme. Les agradezco a los 26 que nos llevaron a la gloria, sin ellos no habríamos podido conseguir nada, estoy eternamente agradecido, también al presidente de la AFA por darme la oportunidad de dirigir está selección tan maravillosa» señaló Scaloni y también nombró uno por uno a sus colaboradores («más que cuerpo técnico son mis amigos»).

Como siempre digo no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente y a tu país. Ver a esa gente emocionada, disfrutando, no tiene precio, los jugadores han jugado para ellos, el triunfo es para ellos. A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, mamá y hermanos que están en Pujato, gracias a ellos soy lo que soy.

Lionel Messi también es el principal candidatos en la ternas de mejor jugador. El capitán de la Selección compite con su compañero del PSG, Kylian Mbappé y con Karim Benzema, ganador del Balón de Oro en 2022 tras ser figura en la Champions League con el Real Madrid.

LLEGÓ EL GOAT: junto a Anto Roccuzzo, Leo Messi ya está en la gala de #TheBest.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/2Y0GdNeSKQ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2023

"NERVIOSO NO, PERO ILUSIONADO…" El Dibu Martínez palpita #TheBest y analizó la renovación de Scaloni.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/t7smnZed76 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2023

Los del Real Madrid, Ancelotti, Benzema y Courtois, no asistieron a la gala en París, lo que demuestra que no serán los ganadores de esta noche. Todo parece indicar que los tres argentinos se quedaran con el premio.

Los demás ganadores y el minuto a minuto de la gala

La ceremonia en París comenzó con un breve discurso del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, seguido por un video en recuerdo a Pelé, el astro brasilero campeón de tres mundiales que falleció el último 29 de diciembre.

La primera ganadora de la noche fue la arquera Mary Earps, del Manchester United y la Selección de Inglaterra. Superó a la alemana Ann-Katrin Berger y a la chilena Christiane Endler.

El Premio Puskas al mejor gol del año fue para el polaco Marcin Oleksy, primer futbolista amputado en lograr esta distinción. A los 23 años perdió su pierna izquierda tras un accidente.

Marcin Oleksy 🇵🇱 se lleva el premio Puskás al mejor gol de 2022. Fue en el duelo Stal Rzeszów vs. Warta Poznán de la liga de Polonia. Es el primer futbolista amputado de la historia que consigue el galardón.pic.twitter.com/T3rkDm4Rwr — VarskySports (@VarskySports) February 27, 2023

Los ganadores anteriores

Los jugadores que ganaron el The Best desde su creación son Cristiano Ronaldo (2016 y 2017), Luka Modric (2018), Lionel Messi (2019) y Robert Lewandowski (2020 y 2021).

Los entrenadores triunfadores fueron Claudio Ranieri (Leicester, 2016), Zinedine Zidane (Real Madrid, 2017), Didier Deschamps (Selección de Francia, 2018), Jürgen Klopp (Liverpool, 2019 y 2020) y Thomas Tuchel (Chelsea, 2021).

Los arqueros que obtuvieron el premio anteriormente son: Gianluigi Buffon (Juventus, 2017), Thibaut Courtois (Real Madrid y Selección de Bélgica, 2018), Allison Becker (Liverpool y Selección de Brasil, 2019), Manuel Neuer (Bayern Múnich, 2020) y Edouard Mendy (Chelsea, 2021).