La reacción de Mbappé cuando Messi ganó el Premio The Best y qué dijo tras perderlo

Se entregaron los premios The Best, y Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del 2022. Parte de la atención, estuvo en sus compañías de terna, entre ellos Kilyan Mbappé.

El capitán argentino era el gran candidato, y su compañero del PSG y a quién enfrentó en la final del Mundial de Qatar 2022, celebró que Messi se quede con el galardón.

Al escucharse el nombre del jugador rosarino, el delantero de Francia, le sonrió y fue el primero en saludarlo.

Luego, le dedicó un mensaje a través de sus redes sociales. «Otro trofeo para casa’, por estar en el XI ideal, y después dejó unas líneas para Messi. «Muchas felicidades a Lionel Messi. Tu eres The Best», escribió.

Leo Messi & Kylian Mbappé embracing each other after the winner of the FIFA The Best was announced! 🇦🇷🇫🇷🤝pic.twitter.com/QoJxViGNAv