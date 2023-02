Dibu Martínez se quedó con el Premio The Best de FIFA: «Es algo muy lindo para mi carrera»

Después de ser una de las figuras de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, Emiliano Martínez se quedó con el Premio The Best de FIFA que lo reconoció como el mejor arquero del mundo durante 2022.

Dibu superó en la terna a Thibaut Courtois y Bono. El primero fue determinante en el título continental que logró el Merengue y el segundo tuvo un gran Mundial con Marruecos, sorpresa en Qatar al ser semifinalista.

«Obviamente es algo muy lindo para mí carrera, todos saben mi historia. Es un orgullo para mi país ganar un mundial después de 36 años, es algo hermoso. También por el año que veníamos pasando económicamente como país, sentimos la conexión con la gente», expresó el marplatense al levantar el premio.

🏆 DIBU MARTÍNEZ, ELEGIDO EL MEJOR ARQUERO DEL AÑO POR LA FIFA 🧤



Emiliano se impuso por encima de Bono y Courtois para ser el primer defensor de los tres palos argentino que levanta este premio. pic.twitter.com/LHBSrnOldX — TyC Sports (@TyCSports) February 27, 2023

«Se lo dedico a mi familia, al Aston Villa, a la Selección, a Scaloni, que me hizo cumplir el sueño de toda mi vida y a mi mujer que me acompañó a todos lados. Siempre me preguntan por mis ídolos y digo que ver a mi mamá limpiar edificios 8, 9 horas, a mi papá trabajar, mis ídolos son ellos«, añadió emocionado.

Dibu, una de las figuras en el Mundial de Qatar, es el primer arquero argentino en ganar este premio. Con sus atajadas, se convirtió en uno de los ídolos de los chicos y en uno de los más determinantes de la historia.