Thiago Messi debutó en las inferiores del Inter Miami

Thiago Messi, hijo mayor del astro argentino, jugó hoy su primer partido en las divisiones juveniles del Inter Miami, en un amistoso donde su equipo venció a Weston FC por 2 a 1.

Thiago, de 10 años, integra el plantel Sub 12, uno de los siete conjuntos que componen la academia de la franquicia, que realiza sus prácticas en el predio Florida Blue Training Center, donde también se entrena el primer equipo.

El primogénito del campeón del mundo ya había sido anunciado a fines de agosto entre los 35 nuevos jugadores que la franquicia compartió en sus canales oficiales.

Ahora se lo pudo ver en pleno festejo de los goles junto a sus compañeros, con la curiosidad de portar un yeso en su brazo izquierdo.

2 goals to call it a night 💪 A strong start for our U12’s in the season friendly against Weston FC ⚽️ pic.twitter.com/JVzNG5XHlC