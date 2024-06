Furia de Gran Hermano acusó a sus compañeros de enfermarla para poder ganar el juego: «Hasta que me muera no voy a parar»

Hace dos meses atrás Juliana «Furia» Scaglione, una de las jugadoras de Gran Hermano que más pasiones despierta, anunció que había sido diagnosticada con leucemia nivel 1. Tanto Santiago Del Moro como la jugadora afirmaron que podría seguir en juego siempre y cuando no aparezcan sintomas.

FURIA acusó a sus compañeras de que la enfermeraron adrede: "No me puedo enfermar, no se me puede caer mi sistema nervioso central […] quieren sacarme del juego y por eso me mandan al médico […] hermosa estrategia"#GranHermano pic.twitter.com/CcdamPS7Ex — TRONK (@TronkOficial) May 31, 2024

«Se le explica a la paciente que por el momento no requiere un tratamiento específico, pero sí un seguimiento médico mensual que incluye un control de laboratorio» leyó Del Moro el parte médico. Esta semana Juliana se contagió un resfrio y se enojó con sus compañeros ya que afirma que lo estan haciendo para sacarla de juego.

Juliana, indignada con Virginia y Florencia: «Ustedes se cag** en la gente»

Juliana estaba en la habitación junto con Nicolás, Florencia , Bautista y Darío, cuando comenzó a hablar del tema. “Yo no me puedo enfermar, chicos. Tengo un diagnóstico en el cual no me puedo enfermar, no se me puede caer mi sistema nervioso central» comenzó a quejarse la hermanita.

«Acabo de ir a un médico encima. Me dieron paracetamol. ¿Sabés lo que quieren? Sacarme del juego. Por eso me mandan al médico. Hasta que me muera, no voy a parar” acusó la jugadora, mientras sus compañeros permanecian callados.

«Si pensaran en los compañeros, y saben que yo no me puedo enfermar, se hubieran ido del cuarto, a dormir afuera. ¿Yo tengo que dormir afuera?” cuestionó Juliana. “Vos sos la que tenés faringitis, bolud*. Se enferma la otra, que está tosiendo por toda la casa las 24 horas, y me termino enfermando yo. No da. No piensan en la gente. Hermosa estrategia” apuntó Furia contra Florencia y Virginia.

“No es todo estrategia en la vida, Juli” se defendió Flor. “Bueno, pareciera que sí, saben que no me puedo enfermar. Y si no lo saben, no se dieron cuenta” dijo Juliana y continuó «Yo no me voy a ir de mi cuarto, si tenes faringitis andate del cuarto 3 o 4 días hasta que se te pase”.

Mientras tanto, sus compañeros seguían callados y con caras largas. “Hay un montón de cosas que están mal acá. No piensan en el otro. Entonces, cuando vos decís: ‘No nos digas así’. No. Ustedes se cag** en la gente. Vos y hay un montón que están afuera” expresó la doble de riesgo.