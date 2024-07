Un compañero de Enzo Fernández en el Chelsea rompió el silencio tras el escándalo: «Hablé con él y…»

Luego de que el escándalo que involucra a Enzo Fernández llegara al Chelsea, un compañero del argentino en el elenco inglés reveló que se comunicó con el ex River tras la polémica y reveló detalles tras las críticas que recibió.

El capitán de los Blues, Reece James, aseguró que se comunicó con el campeón de la Copa América: «Hablé con él y me explicó la situación. Ya reconoció que ha hecho mal».

Además, reconoció que «es complicado porque estamos con distintos horarios. Charlamos un poco acerca de su punto de vista sobre lo que pasó y explicó la situación».

Reece James junto a Enzo Fernández en Chelsea.

Mientras el volante de la Selección Argentina está de vacaciones, James aseguró que «fue una situación realmente difícil, creo que Enzo ha reconocido que ha hecho mal. Él levantó la mano y pidió disculpas al club, al equipo y a la gente ofendida. Espero que todos estemos en la misma sintonía y podamos salir adelante de esta situación».

Además, se sinceró sobre cómo puede afectar esta situación al conjunto inglés: «Claro que puede afectarle al espíritu del equipo. Lo que ha dicho puede no agradarle a las personas y eso puede ser un problema. Hasta que no venga y no esté con el grupo, no sabemos qué pasará. Esperemos que todo se resuelva de la mejor manera».

El DT del Chelsea habló sobre Enzo Fernández: qué dijo

Enzo Maresca, el nuevo entrenador del elenco inglés, apoyó al argentino luego de que haya recibido distintas críticas por la canción contra Francia: «No creo que haya problemas con Enzo Fernández cuando regrese. No hubo malas intenciones, hablé con Enzo. Ya está todo claro».

Además, dejó en claro que los Blues no tomarán ninguna represalia, más allá de haber hablado con el jugador: «Está todo aclarado por el jugador y el club, así que ya está. Es genial que el jugador haya hecho el comunicado para disculparse. El club hizo lo mismo. No hay nada que añadir a la situación, está claro y aclarado».