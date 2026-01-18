Boca cierra su pretemporada con un amistoso ante Olimpia: formaciones, hora y TV

Úbeda piensa a Paredes y Belmonte juntos en la mitad de la cancha. (Clarín Fotografía)

Boca Juniors empató en su primer amistoso de 2026. Fue en la Bombonera, ante Millonarios de Colombia, por la Copa Miguel Ángel Russo. Exequiel Zeballos tuvo la oportunidad de ganar el partido desde el punto penal, a pocos minutos del final, pero el arquero Guillermo De Amores le contuvo el remate y el encuentro terminó 0-0.

Ahora, el Xeneize continuará su preparación para la nueva temporada frente a Olimpia de Paraguay. El partido comenzará a las 21, en el Estadio Único de San Nicolás, y marcará el cierre de la pretemporada azul y oro.

Claudio Úbeda piensa en un esquema similar al que utilizó el pasado miércoles, un 4-3-3, aunque en las prácticas probó con distintos intérpretes. Además, cuenta con cuatro bajas por lesión: Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Edinson Cavani y Milton Giménez.

La defensa sale casi de memoria desde la llegada del “Sifón”, pero para este amistoso le daría la oportunidad a quienes vienen pidiendo pista desde atrás: Nicolás Figal y Malcom Braida ingresarían en lugar de Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco, respectivamente.

En el mediocampo también hubo modificaciones durante los entrenamientos. El eje de la mitad de la cancha estuvo conformado por el capitán Leandro Paredes y Tomás Belmonte. Además, el español Ander Herrera probablemente vuelva a ser titular, en su rol más de enlace.

Otro que tendrá la chance de mostrarse de cara a la temporada entrante es Alan Velasco. El ex Independiente terminó 2025 con una lesión en la rodilla, aunque ingresó por Zeballos en las semifinales ante Racing, y busca ganarse un lugar para el debut en el Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra, el próximo domingo 25 de enero. En la delantera, acompañaría a Miguel Merentiel y al propio Changuito.

Posibles formaciones, hora y TV

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Leandro Paredes; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Olimpia: Gastón Olivera; Raúl Caceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Ivan Leguizamon, Sebastián Ferreira, Rodney Redes.

Hora: 21

TV: Disney +

Estadio: Estadio Único de San Nicolás.