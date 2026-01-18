Video | Rescate en el río: salvaron a un zorrito de dos meses que estaba atrapado bajo un puente en Junín de los Andes

Una tarde de paseo en la costanera de Junín de los Andes se transformó en un operativo de rescate de fauna silvestre. Gracias al aviso de los vecinos y al trabajo conjunto entre el municipio y personal de Fauna, lograron poner a salvo a una cría de zorro de apenas dos meses que se encontraba atrapada en una zona crítica del río Chimehuín.

La alerta llegó a través del área de Zoonosis, quienes informaron que el animal había sido divisado en el sector del Puente Banana. Tras un rastreo por la zona, una joven del lugar fue clave para el hallazgo: señaló que el pequeño zorro se encontraba oculto debajo de los pilotes de la estructura.

Un rescate bajo la mirada de los vecinos

El operativo generó gran asombro entre quienes disfrutaban de la tarde en la costanera. Los agentes de fauna resguardaron el lugar y, tras conseguir los elementos de seguridad y un canil, lograron capturar al ejemplar sin causarle más daños.

El animalito, un macho de apenas 60 días, mostraba signos evidentes de debilidad. Inmediatamente fue trasladado a la Red de Rescate de Fauna Ñacurutú, donde quedó bajo el cuidado de la médica veterinaria Bárbara Bartolomé Pap.

Estado de salud: horas críticas

A pesar del éxito en la evacuación, el pronóstico del pequeño zorro es reservado. Los especialistas destacaron que el animal ingresó con un nivel de estrés muy elevado, una condición que en ejemplares tan jóvenes puede resultar fatal si no se trata a tiempo.

El protocolo de recuperación: