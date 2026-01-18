Hoja de ruta económica: el INDEC cierra el balance de 2025 mientras el Banco Central suma reservas

La economía argentina entra en una semana de definiciones estadísticas. El INDEC publicará una batería de informes que permitirán evaluar el cierre de 2025, con especial foco en el Índice de Salarios. El dato es determinante para confirmar si las remuneraciones lograron acompañar la desaceleración de los precios en el último tramo del año, tras el 2,5% de inflación registrado en noviembre.

Bajo la gestión de Marco Lavagna, el organismo también difundirá el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). El mercado busca señales de estabilidad luego de que en octubre se registrara una suba interanual del 3,2%, pero una retracción mensual del 0,4%. Los nuevos números de noviembre y diciembre permitirán saber si el consumo en supermercados y mayoristas logró sostener el ritmo en el cierre del ejercicio.

El Banco Central mantiene la racha de compras

Mientras se espera el veredicto de las estadísticas, el Banco Central (BCRA) consolida su posición en el mercado cambiario. La autoridad monetaria encadenó su décima rueda consecutiva de compras, acumulando un saldo positivo cercano a los US$700 millones en este período.

Gracias a esta dinámica, las reservas brutas internacionales se ubicaron en los US$44.607 millones. Este proceso de acumulación, que incluyó jornadas con ingresos de hasta US$187 millones, cuenta con el aval del FMI y otorga previsibilidad al esquema financiero de cara al inicio de 2026.

Agenda de indicadores para la semana: