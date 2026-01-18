Se suspendió el partido de Racing y Universidad de Chile por los incendios forestales

Racing no pudo jugar su partido contra la U de Chile por los incendios. (Foto: @RacingClub)

El amistoso que iba a jugar Racing con Universidad de Chile en el estadio Municipal de Concepción se suspendió por los incendios forestales en la región.

Las autoridades locales decidieron que no se juegue el partido que estaba programado para esta tarde a las 19 «debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona».

2Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual», informaron desde las redes sociales de la Academia.

De esta manera, Racing volverá a jugar en su debut por el Apertura de la Liga Profesional el próximo sábado a las 19:30 contra Gimnasia en La Plata.

Miles de evacuados y 15 muertos por los incendios

Este domingo, el Gobierno de Chile confirmó que la cifra de víctimas fatales ascendió a al menos 15 personas, como consecuencia de los incendios forestales que arrasan las regiones de Ñuble y Biobío.

«Tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío», sentenció con crudeza el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, al actualizar el reporte de daños en la zona de catástrofe.

Pese al despliegue masivo de brigadistas y fuerzas militares tras el decreto de Estado de Catástrofe del presidente Gabriel Boric, el clima sigue siendo el principal enemigo. En pleno verano austral, la combinación de temperaturas extremas y fuertes vientos mantiene 14 focos de incendio activos que avanzan sin control.