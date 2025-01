Un jugador de River abandonó la pretemporada en San Martín de los Andes: «No me gusta cómo me voy»

Este martes se confirmó la primera baja que tendrá River en la temporada. Un defensor abandonó la pretemporada en San Martín de los Andes para continuar su carrera en otro club, pero antes de tomarse el vuelo, reveló detalles de su salida.

Se trata de Enzo Díaz, quien jugará en San Pablo. Antes de volar hacia Brasil, el jugador confesó que no le gustó la forma en la que se marchó del conjunto de Núñez.

«No me gustó la forma en que me toca irme. En el último tiempo competí con una lesión y no estuve al 100 por ciento, a diferencia del primer año que llegué, que sí estaba en óptimas condiciones. Pero siempre traté de dar lo mejor en cada partido y entrenamiento. Intenté ayudar al equipo de la forma que pude», planteó. A causa de ese problema, tuvo que ser operado en noviembre y se perdió los últimos duelos del Millonario en la Liga Profesional.

Sin embargo, Díaz destacó su paso por la Banda: «Trato de agarrar los momentos más felices. Me consagré campeón y metí un gol en La Bombonera en el clásico más grande del mundo. Quiero agradecer a la institución nuevamente. Ojalá vuelva a encontrar mi máximo nivel y pueda tener una revancha».

El paso de Enzo Díaz por River

El lateral izquierdo llegó a Núñez en enero de 2023, desde Talleres de Córdoba, por una cifra cercana a los 2.500.000 de dólares. Si bien su cláusula rondaba los 15 millones de la moneda estadounidense, se estima que la compra del conjunto brasileño rondará los tres.

En los dos años que vistió la camiseta de River, Díaz disputó 78 partidos y anotó un solo gol, aquel recordado ante el Xeneize en la Bombonera. Además, levantó tres títulos: Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024.

«Solo tengo palabras de agradecimiento para esta institución. Es un momento especial para mí. Soy hincha del club y fue un sueño vestir este manto. Hoy me toca tomar otro camino y llegar a una gran institución, con objetivos muy altos. Quiero agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la gente», remarcó el marcador de punta.

Antes de finalizar, opinó que «fue un sueño desde muy chico llegar hasta acá. Hoy me toca dar un paso al costado y seguir por otro camino. Las sensaciones son agridulces, pero tengo el objetivo claro de ir a un grande de Brasil. Tengo las expectativas altas y las energías renovadas. Me voy feliz porque entregué todo y por lo que viví».