Un Mundial con triple inauguración: así serán las ceremonias de apertura en México, Canadá y Estados Unidos

Los Ángeles será la sede de la inauguración mundialista en Estados Unidos. (Foto: AFP)

El Mundial 2026 que comienza este jueves tendrá tres ceremonias inaugurales diferentes, una por cada país organizador, algo inédito en la historia.

Este jueves será el turno de México y el viernes de Canadá y Estados Unidos. El único antecedente de un Mundial con múltiples sedes fue el de Corea-Japón en 2002 pero, en esa ocasión, se hizo una sola ceremonia en el Estadio Mundialista Seúl.

El objetivo de la triple inauguración es que cada país pueda mostrar su cultura e idiosincrasia con la presentación de algunos de sus artistas más reconocidos.

Este jueves, en el mítico estadio Azteca de México, la ceremonia comenzará a las 14:30, 90 minutos antes del primer partido del Mundial entre la selección local y Sudáfrica.

La FIFA destacó que el evento estará cargado de «sonido, color y significado» con una fuerte presencia del papel picado tradicional mexicano. La grilla de cantantes incluye a Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, incluida por ser del país rival al organizador en el debut.

Para el Azteca será histórico ya que se convertirá en el primer estadio en haber sido sede de la ceremonia inaugural en tres Mundiales distintos: 1970, 1986 y 2026. Para Argentina es un lugar especial ya que ahí jugó con Inglaterra y Alemania en cuartos y final de México ‘86.

También desde las 14:30, el viernes le tocará a Canadá en la previa de su encuentro ante Bosnia. La cita será en el Toronto Stadium en un hito sin precedentes para el país que recibirá por primera vez un Mundial. Además, tendrá su tercera participación en una copa y la segunda consecutiva (México 1986 y Qatar 2022).

En este caso, los artistas en escena serán: Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy. El show hará un recorrido simbólico de costa a costa, resaltando la diversidad cultural canadiense.

La tercera ceremonia que cerrará el ciclo de inauguraciones será también el viernes, a partir de las 20:30 en la antesala de Estados Unidos – Paraguay en Los Ángeles.

Se destacó que el espectáculo hará hincapié en la «influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop en la capital mundial del entretenimiento». El segmento musical contará con la presencia de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, entre otros.