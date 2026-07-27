Así se expande el Centro Deportivo Zona Norte de Roca: más de 6 hectáreas con obras en marcha y la primera pista de Cross BMX

Mientras avanza el cerramiento definitivo del segundo natatorio municipal, el municipio proyecta construir la primera pista de Cross BMX de Río Negro. Foto: Osvaldo Álvarez.

El Centro Deportivo Municipal de Zona Norte de Roca atraviesa una nueva etapa de crecimiento. Mientras avanza el cerramiento definitivo del segundo natatorio municipal, el municipio proyecta construir la primera pista de Cross BMX de Río Negro y ya puso en marcha la licitación del cuarto polideportivo de la ciudad, que se levantará en otro terreno del sector norte.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la intendenta María Emilia Soria aseguró que la infraestructura desarrollada en los últimos años transformó al complejo en uno de los principales espacios deportivos de la ciudad. «Roca tiene actualmente tres polideportivos y este espacio nosotros lo denominamos Centro Deportivo. Es casi como una ciudad deportiva porque tenemos la pista de atletismo, la pileta climatizada, la cancha de fútbol 11, el césped sintético y las canchas de básquet y tenis», explicó.

El predio ocupa 64.360 m2 y concentra una pista olímpica de atletismo con sectores para lanzamiento de bala, martillo y jabalina, salto en alto y en largo, una cancha de fútbol con césped sintético, un playón con dos canchas de básquet, espacios para deportes de arena, baños, vestuarios y el segundo natatorio de la ciudad.

La segunda pileta busca duplicar la capacidad

La obra supera el 70% de avance aproximadamente. Foto: Juan Thomes.

Uno de los principales proyectos es el cerramiento definitivo del segundo natatorio municipal, ubicado dentro del Centro Deportivo Zona Norte. A la pileta ya construida se le suma una estructura metálica permanente de 37 metros por 22, además del revestimiento interior con porcelanato, para permitir su funcionamiento durante todo el año.

La jefa comunal explicó que la decisión de construir una cubierta fija surgió de la experiencia del primer natatorio municipal, que funciona hace dos décadas aproximadamente en el Centro Deportivo y Recreativo Patronato.

«La pileta del Patronato tiene una globa que cada cierta cantidad de años tenemos que volver a mandar a elaborar y coser. Cuando tenemos viento, que en la Patagonia es frecuente, muchas veces se rompe o se degrada la lona. Por eso decidimos invertir en un cerramiento con estructura metálica portante«, explicó.

«Roca es la única ciudad de Río Negro que va a tener dos piletas municipales, ambas cerradas y climatizadas», María Emilia Soria, intendenta de Roca.

Además del nuevo cerramiento, la pileta será revestida íntegramente con porcelanato, una decisión que, según indicó, apunta a reducir el mantenimiento a futuro. «Estamos invirtiendo a largo plazo«, afirmó la jefa comunal.

El verano pasado el natatorio recibió alrededor de 530 alumnos entre colonias y talleres municipales. Con la obra terminada, el municipio espera ampliar significativamente esa capacidad. «La pileta del Patronato tiene alrededor de 1.300 alumnos y aspiramos a que esta pueda llegar a una cantidad similar«, señaló Soria.

La primera pista de Cross BMX en Río Negro estará en Roca

El crecimiento del Centro Deportivo Zona Norte también contempla la construcción de una pista de Cross BMX, que se desarrollará sobre un sector de aproximadamente 150 por 75 metros. La obra busca incorporar una disciplina que viene sumando practicantes en la ciudad y ampliar la infraestructura deportiva municipal.

Imagen ilustrativa: gentileza del municipio de Roca.

Al presentar el proyecto, la intendenta María Emilia Soria aclaró que no será la primera de la Patagonia porque «obviamente Neuquén ya nos ganó», aunque destacó que «sí rionegrina va a ser la primera».

La jefa comunal explicó que el municipio decidió avanzar con la iniciativa por el crecimiento que tuvo la disciplina en los últimos años. «Nos entusiasma mucho porque también es un deporte que, junto a la pista de skate y BMX que tenemos en el Paseo del Canal Grande, ya ha desarrollado esta disciplina y cada vez tiene más interés entre los chicos», afirmó.

Imagen ilustrativa: gentileza del municipio de Roca.

El cuarto polideportivo de Roca ya fue licitado

Mientras continúa el desarrollo del Centro Deportivo Zona Norte, el municipio avanza con el cuarto polideportivo municipal, que estará ubicado sobre Rosario de Santa Fe y la rotonda de Jorge Newbery.

La obra contempla una cancha multiusos para handball, vóley, futsal y básquet, además de gradas con capacidad para 250 personas, vestuarios, sanitarios, estacionamiento y accesibilidad.

«Estamos convencidos de que el deporte comunitario genera buena calidad de vida», María Emilia Soria, intendenta de Roca.

Soria explicó que el proyecto responde al crecimiento demográfico de esa zona de la ciudad. «Todo ese sector de General Roca no ha parado de crecer. El 60% de la población vive allí y por eso avanzamos con este cuarto polideportivo, que nos va a permitir seguir sumando talleres y actividades deportivas«, indicó.

En números 250 personas es el total aproximado de capacidad que tendrá el cuarto polideportivo de Roca.

Actualmente, alrededor de 17.000 vecinos participan de propuestas deportivas y culturales organizadas por el municipio. Para la intendenta, las obras buscan generar espacios de integración además de ampliar la infraestructura.

«Los espacios de encuentro, ya sea una cancha, una plaza o un parque, generan convivencia y construcción de ciudadanía. Son lugares donde nadie tiene que pagar para entrar y donde todos somos iguales«, afirmó Soria.