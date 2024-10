Vaccari habló de la fiesta de los jugadores de Independiente en un yate: «Seamos vivos»

Luego de la polémica que se armó con la fiesta de los jugadores de Independiente en un yate y las suspensiones de Marco Pellegrino y Diego Tarzia, el Rojo empató 1 a 1 de local con Godoy Cruz y su entrenador, Julio Vacari, opinó al respecto.

Acerca de los dos jugadores sancionados, el técnico explicó: “Pusieron en riesgo la salud institucional, cuando eso pasa, hay que tomar medidas”.

Lo que se conoció es que Pellegrino y Tarzia no habrían llegado en buenas condiciones al entrenamiento del día posterior. Por eso fueron separados del plantel a diferencia de otros compañeros que también estuvieron en la fiesta.

Sobre la libertad de los futbolistas en su tiempo libre, Vaccari fue tajante: “En su día libre pueden hacer lo que quieran. No lo comparto y no me gusta, pero son libres. Lo que pasa es que hay muchas redes sociales, mucho teléfono, seamos vivos…”, sugirió, apuntando a la necesidad de mayor discreción por parte de sus dirigidos.

"LO SUCEDIDO EL DÍA SÁBADO YO LO SABÍA DESDE EL PRIMER DÍA QUE SUCEDIÓ… NO LO COMPARTO, NO ME GUSTA" Julio Vaccari se refirió a las imágenes viralizadas de algunos jugadores de Independiente.



📺 #DisneyPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/0OHYz5oGjH — SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2024

Los silbidos de los hinchas de Independiente a Joaquín Laso

El partido también estuvo marcado por los silbidos que recibió Joaquín Laso, quien regresó al equipo después de un conflicto con el club por cuestiones contractuales: “Me pone triste, muy triste”, confesó Vaccari, visiblemente afectado por la reacción del público hacia el jugador.

El entrenador destacó la profesionalidad de Laso, afirmando que siempre se entrenó con dedicación y compromiso, aunque reconoció que la situación contractual del defensor está cerca de llegar a su fin.

🔥👹🗣 VACCARI SOBRE LASO: "CUANDO LO SILBAN ME PONE TRISTE PORQUE ÉL HACE MUCHAS COSAS PARA QUE TODO SALGA BIEN"



💬 ¿Qué opinas sobre lo que dijo el dt?



📹 @CGinko pic.twitter.com/qqChlJS7br — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) October 27, 2024

En relación al futuro de Laso, Vaccari fue claro: “Es un jugador que se entrena bien, se comporta como un profesional y predica con el ejemplo. Si me preguntan qué hay que hacer, Laso termina su contrato en diciembre y debería irse”. Con estas declaraciones, dejó entrever que el ciclo del defensor en el club estaría llegando a su final, a pesar de los esfuerzos del jugador por mantenerse en el plantel.

El empate no solo dejó sabor amargo por el resultado, sino también por las tensiones internas que vive el club, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Con el futuro de varios jugadores en el aire, Vaccari enfrenta el desafío de mantener el equilibrio en un momento delicado para Independiente.