Video | Guardiola, contundente sobre su regreso al Barcelona: «La puerta está cerrada»

Pep Guardiola aseguró que no volverá a Barcelona en un futuro.

En un evento benéfico de golf organizado por él mismo, Pep Guardiola fue claro al descartar cualquier posibilidad de regresar al Barcelona como entrenador. Durante la conferencia de prensa aseguró que «la puerta está cerrada» ante la pregunta sobre un posible retorno al club catalán.

El exitoso entrenador quien se encuentra de vacaciones, participó del Legends Trophy, un torneo que recauda fondos para la Fundación Guardiola Sala. En el evento se refirió a la complejidad del cargo de entrenador del Barcelona y comparó la situación con Alemania e Inglaterra.

Ante la consulta por un posible regreso a futuro, el entrenador fue claro. «Es una puerta que está cerrada«, aseguró. Acto seguido, retrucó: «Lo que haya podido pasar con Xavi no es culpa mía. Yo no he hecho las comparaciones«.

Al mismo tiempo, destacó la calidad y el potencial de los juveniles como Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Para el técnico los jóvenes jugadores no solo acompañan, sino que ya son decisivos en el equipo. Guardiola enfatizó la importancia de rodearlos bien y darles tiempo para desarrollarse.

También aseguró que hay que cuidar a los jóvenes talentos e insistió en que el éxito no llega de inmediato y que las ligas no se ganan en los primeros meses de la temporada, sino con paciencia y trabajo constante.

Con información de Noticias Argentinas