Video | «Se me hacía muy difícil jugar», Lionel Messi habló sobre su ausencia en Hong Kong

El Inter Miami de Lionel Messi ya se encuentra en Tokio para disputar un duelo ante el Vissel Kobe, en el marco de la gira internacional de pretemporada de cara al inicio de la MLS. Tras las duras críticas que el astro recibió en Hong Kong, esta mañana brindó una conferencia de prensa donde habló de su estado de salud.

El próximo jueves, Las Garzas jugarán su último encuentro de preparación fuera de los Estados Unidos. En la previa, el crack rosarino reveló la verdadera razón de su ausencia en el partido de Hong Kong que generó revuelo y una lluvia de críticas.

Instalado en la capital de Japón, el diez brindó una conferencia de prensa donde explicó las razones de su ausencia. “Lamentablemente, cosas del fútbol. En cualquier partido puede pasar que tengamos una lesión. A mí me pasó. No pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima, porque siempre quiero participar y quiero estar”, arrojó.

"NO PUDE ESTAR EN EL PARTIDO DE HONG KONG Y ES UNA LÁSTIMA, PORQUE SIEMPRE QUIERE PARTICIPAR", las palabras de Leo Messi sobre su ausencia por lesión en el amistoso de Inter Miami en China. pic.twitter.com/qAwkrF3pOX — SportsCenter (@SC_ESPN) February 6, 2024

Luego dejó claro que su intención es sumar minutos en los encuentros de pretemporada. «Viajamos desde tan lejos y la gente está tan ilusionada por ver nuestros partidos», reflexionó y agregó que desea volver a Hong Kong para estar presente en el partido.

Antes de referirse a su ausencia en China, se refirió a su estado de salud. En el primer partido, en Arabia Saudí, sentí una lesión en el abductor y por eso me sacaron. Jugué el siguiente partido para ver cómo me sentía, porque me hicieron una resonancia magnética y me dijeron que tenía edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero no había lesión», explicó.

Con el diagnóstico en mano, el crack indicó que en el entrenamiento a puertas abiertas y salió por la gente que había, pero la molestia seguía estando y se le «hacía muy difícil jugar”, relató.