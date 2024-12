Vinicius Junior tuvo revancha del Balón de Oro: recibió el premio The Best

Vinicius Junior se quedó con el premio The Best.

Vinicius Junior tuvo su merecido reconocimiento en la temporada 2023/24 con el Real Madrid. Luego de haber quedado en el segundo lugar del Balón de Oro, el brasileño recibió el premio The Best que le otorgó la FIFA a horas de jugar la final de la Copa Intercontinental con el Merengue en Lusail ante Pachuca.

«Muchas gracias. No sé por dónde comenzar. Era imposible pensar llegar aquí. Crecí en un mundo de pobreza, de crimen organizado, Es para todos los niños que crecen en ese mundo. Doy las gracias a todos los que me votaron. A mi familia, al club, a mis compañeros, a Carletto, que siempre me ayuda. A todos los que le ayudaron a cumplir mi sueño. Espero estar en el Madrid muchos años, porque es el mejor club del mundo. Al Flamengo. A los compañeros de mi selección. Y a mi país, que siempre me apoya en mi lucha», comentó el goleador del Real Madrid con el premio en sus manos.

Este es el primer premio The Best que recibe Vinicius luego de haber quedado en el camino dos veces seguidas ante Lionel Messi. El galardón se entrega desde 2016: Leo lo ganó tres veces, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandoski en dos ocasiones y Luka Modric ganó el restante.

El premio fue elegido a partir del voto de entrenadores y capitanes de todas las selecciones del mundo, además de un periodista de cada país y los los hinchas registrados en la web de la FIFA.

Cómo fue el podio de los premio The Best

En esta edición, Vinicius acumuló 47 puntos y superó a Rodri que logró 43. El podio lo completó el inglés Jude Bellingham con 37.

El brasileño se llevó este galardón luego de no obtener el Balón de Oro por su temporada en el Real Madrid, en la que levantó el título de: la liga española, la Supercopa de Europa y la Champions League.

El Top 10 de los elegidos fue completado por: Dani Carvajal (31), Lamine Yamal (30), Lionel Messi (25), Kroos y Haaland (18), Mbappé (14) y Wirtz (8).