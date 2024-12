Dibu Martínez volvió a ganar el premio The Best como mejor arquero del mundo

Dibu Martínez ganó por segunda vez el premio The Best de FIFA como mejor arquero del mundo y es el primero en la historia en obtenerlo en dos ocasiones.

El argentino ya lo había ganado en el año 2022 cuando la Selección se quedó con el Mundial de Qatar. Esta temporada fue clave en la Copa América y fue figura con el Aston Villa que se metió en la Champions League.

Dibu superó en la votación a otros arqueros como Andriy Lunin (Real Madrid), David Raya (Arsenal), Ederson (Manchester City), Gianluigi Donnarumma (PSG), Mike Maignan (Milan) y Unai Simón (Athletic Bilbao).

Dibu's done it again.



Emi Martinez is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper for the second time in three years! 🧤🧤