Gabriel Arias, el arquero de Neuquén, vive sus últimas horas en Racing y se acerca a Newell’s

Gabriel Arias vive sus últimas horas con jugador de Racing, el 31 de diciembre vence su vínculo, no habrá renovación y por eso tiene las valijas listas. Desde el momento en que se confirmó su salida, las opciones parecían estar en Chile -está nacionalizado y juega para la Roja- y Defensa y Justirica, aunque en las últimas horas su nombre sonó en Newell’s.

El arquero que nació hace 38 años en Neuquén se transformó en ídolo de la Academia desde que llegó en julio de 2018. Sin embargo, perdió el puesto en manos de Facundo Cambeses y buscará nuevos horizontes. La Lepra tiene en su plantel a Juan Espínola y Williams Barlasina, quienes rindieron con altibajos a lo largo de la temporada.

En la previa al duelo del conjunto de Avellaneda ante Tigre por los cuartos de final del Clausura, Arias se llevó una ovación de los hinchas y posó con la cinta de capitán por última vez, pese a que también ese día estuvo entre los suplentes. Jugó 254 en el club y ganó seis títulos: Superliga 2018/19, Trofeo de Campeones 2019 y 2022, Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

La dupla Orsi-Gómez dio el ok

Newell’s empezó una nueva era dirigencial y también deportiva, con la contratación de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez. Con el objetivo de volver a los primeros planos, están en el armado del plantel y el primer nombre que surgió fue el de Oscar Salomón, central que pertenece a Boca, pero que fue campeón con Platense en el torneo Apertura. El segundo es Gabriel Arias, quien está listo para escuchar ofertas.