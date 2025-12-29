¿Valentino Simoni se va de Boca?: el delantero de Cipolletti suena en dos equipos de primera

Valentino Simoni, el delantero de Cipolletti que fue una pieza clave en los títulos con la reserva de Boca, es seguido de cerca por dos equipos de primera división. Con 21 años y pocas chances de meterse en la pelea por un lugar en el plantel superior, salir a préstamo es una opción y se podría dar en las próximas horas.

Con Marino Hinestroza a punto de llegar y otros nombres que suenan para la zona ofensiva, las posibilidades de Simoni se acortan aún más, en una plantilla donde hay superpoblación con Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, además de los extremos Exequiel Zeballos, Brian Aguirre.

¿Qué clubes preguntaron por Valentino Simoni?

Banfield y Gimnasia de Mendoza, recién ascendido, son los equipos que están interesados en incorporar a Valentino Simoni. Por el momento, no hubo oferta formal, aunque sí consultaron condiciones a la dirigencia del Xeneize, que vería con buenos ojos cederlo para que sume minutos en la elite.

Para que la operación pueda darse, cualquiera de los dos clubes interesados deberán realizar un ofrecimiento por un préstamo, con la posibilidad de tener una opción de compra a su favor. Esta cesión puede ser por 12 meses, o bien por una temporada y media.

Simoni, que varias veces estuvo en el banco de suplentes de la primera, pero todavía no debutó, lleva 70 partidos en la reserva. Anotó 17 goles y dio una asistencia. Sumó tres títulos, dos hace pocos días, en el Clausura y el Trofeo de Campeones.



