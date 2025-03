Gago resiste en Boca, pero la postura de Riquelme y el Consejo es inalterable

Luego de la eliminación temprana en la segunda fase de la Copa Conmebol Libertadores a manos de Alianza Lima, la continuidad de Fernando Gago como DT de Boca comenzó a estar en duda, ya que luego de un fuerte mercado de pases no logró cumplir con el primer objetivo. Tras unos días de incertidumbre, el DT esperó la respuesta de su equipo y las victorias ante Rosario y Central Córdoba calmaron los ánimos.

Sin embargo, la postura de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol se sostiene. No lo dicen, pero «si pierde un partido, se va». Esa es la idea que flota en el ambiente del Xeneize. La relación quedó tirante y en la dirgencia todavía no pueden creer que Boca no esté siga en la máxima competencia continental.

Cinco victorias al hilo que no tapan la eliminación copera

La victoria 3-0 ante el Ferroviario en condición de visitante, que fue además la quinta consecutiva en el torneo Apertura, le dio mayor aire Fernando Gago, debido a que acomodó al equipo en el tercer puesto del grupo A, a tan solo un punto de líderes Tigre y Argentinos Juniors.

A pesar de esto, la postura del presidente y de sus colaboradores más cercanos es la misma que tuvieron después de la dolorosa eliminación por penales ante Alianza Lima, en casa. Seguirá el famoso partido a partido y el objetivo es claro: Boca debe ser campeón.

Es por eso que el encuentro ante Defensa y Justicia, en La Bombonera, será una nueva final para Gago. Si su equipo vuelve a ganar mostrando su idea de juego seguirá en el cargo, mientras que una sorpresiva derrota e incluso un empate podría terminar con su ciclo tras haber dirigido tan solo 24 partidos.

Gago, en números

Durante la etapa de Juan Román Riquelme (primero como vice y ahora de presidente), pasaron seis entrenadores y Fernando Gago tiene el segundo peor registro luego de los primeros 24 partidos. Pintita cosechó 13 victorias, 6 empates y 5 derrotas, por lo que logró el 62,5% de los puntos.

El peor inicio de un entrenador en la era de Riquelme como entrenador fue Diego Martínez. El actual DT de Cerro Porteño de Paraguay consiguió 12 victorias, 6 empates y 6 derrotas, por lo que obtuvo el 58,33% de los puntos posibles. Los últimos dos elegidos fueron los de rendimientos más flojos, por debajo de Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y Jorge Almirón.