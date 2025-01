Gallardo habló después de 50 días, elogió a los refuerzos y avisó: River no se retira del mercado

Tras una intensa pretemporada en San Martín de los Andes y dos resultados positivos en los amistosos ante Universidad de Chile y la Selección de México, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa antes del debut oficial de la temporada, el sábado ante Platense. El DT de River no hablaba con la prensa desde los primeros días de diciembre y rompió el silencio.

De movida, el tema fue el volante central. Con el retorno de Enzo Pérez, el DT aseguró que está satisfecho con los 5 que tiene en el plantel, asegurando que será una pelea entre el mendocino, Matías Kranevitter y Rodrigo Villagra. “Competencia interna, de eso se trata. Estar en buena condición para defender o ganarse un lugar. Son lineamientos muy marcados“, aseguró el Muñeco.

Y continuó: “¿Puede rendir uno más que otro? Sí, puede pasar. Todos tienen altos y bajos porque el futbolista es un ser humano. El equipo tiene que funcionar y el equipo lo hacen los futbolistas en función de su rendimiento“.

Gallardo y el mercado de pases

Consultado por los refuerzos, Gallardo valoró lo hecho por River: “Estamos muy contentos con el mercado que hicimos y con el trabajo que hicimos para que eso sucediera. Arrancamos la pretemporada con cinco de los siete que llegaron y ahora sumamos a uno más (Lucas Esquivel), que no está resuelto, pero creo que podemos llegar a buen término”, afirmó el DT.

“Teníamos bien marcadas las situaciones que debíamos encarar y a lo que debíamos apuntar. Se dio todo como para que el club tenga la posibilidad de apostar a este gran plantel. Repatriamos jugadores de mucho sentido de pertenencia que yo conozco muy bien y que están en una muy buena edad“, resaltó el Muñeco.

Sobre su aparición en las fotos de cada firma junto con Jorge Brito, el entrenador aclaró que no quiso marcar una diferencia con los mercados anteriores: “A mí no me parece. Siempre me he sentido muy comprometido con el club y con la llegada de los futbolistas. Simplemente es una foto, no significa mucho más que eso“.

Gallardo y el renacer de Borja

El DT se deshizo en elogios con el trabajo de Miguel Borja en la pretemporada y largó: “Estamos muy contentos con su preparación y su voluntad para ponerse en su mejor versión. A él se lo evalúa si hace goles porque destacó por sus números increíbles, pero también está el juego. Cuando tenés esa posibilidad de contar con jugadores que quieren pertenecer y aportarle al equipo otras posibilidades aparte de sus cualidades, está buenísimo”.

“Está muy enfocado. Me gusta como vino, sabía que no le iba a alcanzar si seguía como el año pasado, por eso le tocó salir. Se lo ve muy bien y esperemos que esto siga pasando. Todos tenemos que tener un comportamiento para el equipo, sin dejar de aportar sus cualidades principales”, agregó.

Gallardo y el regreso de Montiel

Sobre el retorno de Gonzalo Montiel al club, el Muñeco fue contundente: “Es un símbolo de representación muy importante, no solo para River, sino para el fútbol argentino. Fue el jugador que le pateó el penal que le dio la Copa del Mundo a nuestro país. Sin embargo, lo vas a cruzar caminando por acá y pareciera que eso no hubiese sucedido. Claramente es un mensaje de identificación y humildad de acuerdo a cómo nosotros queremos comportarnos. Tiene una inmensa mentalidad para ganar adentro de la cancha que definitivamente es lo que todos queremos hacer”.

Gallardo y la búsqueda de más nombres

El mercado de pases seguirá abierto hasta el 31 de enero y por eso River sigue atento a algunas negociaciones. “No estoy en esa búsqueda porque tenemos un plantel numeroso”, afirmó cuando le preguntaron por la posibilidad de sumar un volante creativo.

Sin embargo, aclaró que River no se retira del mercado: “Hasta que no se cierre, no vamos a dar por sentado nada. Veremos cuáles son las posibilidades”.

Para cerrar, dijo que “este año tiene una renovación de energías, por eso estoy contento con lo que estamos haciendo, muy ilusionado. Tengo lindas sensaciones de que podemos armar una reestructuración”.