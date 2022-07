Caliente, Gallardo rompió el silencio: «Acá no hay crisis»

Marcelo Gallardo no hablaba desde hacía tres semanas. El entrenador de River brindó esta tarde una conferencia de prensa en medio de los malos resultados que atraviesa su equipo, que ha sido muy irregular este año y ha estado lejos de los objetivos planteados en la previa.

«Acá no hay crisis, no la van a encontrar. Mi permanencia se construyó durante muchísimos años y no depende de un par de malos resultados. Se construyó sobre algo mucho más sólido que eso», sostuvo, al referirse a los desempeños flojos que ha tenido el equipo.

«Me sorprende cierta expectativa que se ha generado ante una simple conferencia de prensa. No hablé en los últimos partidos y correspondía hablar con la prensa (…) Si alguien vino con otra expectativa o con algún deseo de buscar alguna otra cosa, debo advertirles que se irán decepcionados«, agregó.

En el mismo sentido, disparó: «mi permanencia se construyó a través de muchísimos años y no depende de malos resultados. Construimos algo mucho más sólido que eso».

🔴⚪🗣️ Marcelo Gallardo en conferencia habló sobre la actualidad de #River.



💬 "No hay crisis acá y no la van a encontrar. Hemos construido algo más sólido, el hincha de River no se confunde". pic.twitter.com/ZLjvdfCiD5 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2022

«Claramente uno de los objetivos de este semestre no pudimos cumplirlo– continuó- Pero lejos estamos de desanimarnos, y no hay que existan cuestiones que empiece a especular falsos comentarios de que existen cuestiones que tienen que ver con cosas extrafutbolísticas».

Al referirse a su futuro el entrenador de River sentenció: “De mi parte les quiero decir que estoy muy sólido y firme y convencido también en los malos momentos del equipo, hacia donde tengo que ir».

«Algunos quieren desestabilizar. Lamento decirles que acá no hay ninguna crisis. Son muy obvios. No van a confundir al hincha. Yo estoy firme, sólido y convencido. Es la señal que le quiero dar a los hinchas de River. A los demás, van a tener que seguir esperando», agregó.

En relación al enojo con Nicolás Lamolina en la derrota frente a Godoy Cruz, Gallardo declaró: «¿Quién de acá no dijo alguna vez boludo o pelotudo en un momento así? Cuando se equivocan tan feamente, te saca. Yo soy temperamental. En mi vida soy así. Tengo esas respuestas. No me enorgullecen, pero me definen. Y me equivoco como todos».

Sobre los cotejos frente a Barracas Central (victoria 3-0 por Copa Argentina) y Vélez (2 a 2 por Liga) comentó que: «En los últimos partidos encontré buenas sensaciones futbolísticas para creer que podemos empezar a crecer. Tengo la certeza de que podemos ser mejores y por eso vamos a seguir esforzándonos para lograrlo».

Después de su conferencia, Gallardo estuvo junto al presidente del club, Jorge Brito, presentando a los nuevos refuerzos: Rodrigo Aliendro, Miguel Borja y Pablo Solari.

El volante que llegó desde Colón ya jugó algunos partidos y hasta fue expulsado contra el Tomba. Por su parte, el delantero colombiano arribó esta semana y está disponible para el cotejo del jueves frente a Gimnasia en el Monumental. Lo mismo que Pablo Solari, quien llegó dese Colo Colo de Chile y firmó un contrato con una cláusula de 25 millones de dólares.

PRESENTAN A LOS REFUERZOS EN RIVER ⚪🔴⚪



Rodrigo Aliendro, Pablo Solari y Miguel Ángel Borja son los tres jugadores nuevos para Marcelo Gallardo.#PelotaParada pic.twitter.com/4rPz1h5rdj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 19, 2022