Gallardo y la eliminación de River: “Hay que valorar al hincha, estamos en deuda”

River no alcanzó la hazaña. Ni siquiera logró sentirse cerca en algún momento. La sequía del equipo frente al arco rival volvió a ser la gran deuda ante Atlético Mineiro y con el 0-0 en el Monumental se despidió de la Copa Libertadores. “Estuvimos en partido, jugamos el partido que propusimos. Lamentablemente no se nos dio el gol”, sostuvo Marcelo Gallardo.

“Ese empuje no llegó y cuando no llega se empieza a desinflar la ilusión. El equipo insistió hasta el final, no tuvimos gol ese fue un punto clave. Sin gol es imposible ganar”, mostró su fastidio el Muñeco en conferencia de prensa.

«Fueron tres goles y ahí estuvo la gran diferencia»

Al analizar la serie completa, el técnico del Millonario hizo hincapié en las fallas de la ida. “Atlético Mineiro no fue, en el desarrollo, mucho más que nosotros, sí nos golpeó en el momento justo. Nos movilizaron, no lo esperábamos. Fueron tres goles y ahí estuvo la gran diferencia. En el desarrollo, hoy estuvimos muy por encima de Mineiro”, aseguró.

“No me voy a quitar ninguna responsabilidad”, avisó de antemano y destacó el papel del público riverplatense: “Hay que valorar al hincha, nos apoyó en todo momento y estamos en deuda. Teníamos la ilusión de jugar la final en nuestra casa, pero no nos alcanzó“, cerró.