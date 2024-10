River ya busca el milagro ante Atlético Mineiro, por las semifinales de la Copa Libertadores

Con Maxi Meza entre los once, River busca el milagro copero. (AFP)

En un Monumental a full, River busca la épica ante Atlético Mineiro por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores de América 2024. Luego del contundente 3-0 del equipo de Gabriel Milito en Belo Horizonte, el Millonario tratará de dar vuelta la historia y, como mínimo, llevar la serie a la definición por penales.

El duelo arrancó con 15 minutos de retraso, porque la delegación brasileña llegó más tarde de lo previsto al estadio de Núñez. Tuvieron que cambiar el recorrido desde el microcentro porteño y por eso la organización optó por arrancar a las 21:45 en lugar de las 21:30.

El Muñeco metió cuatro cambios, Milito eligió a los mismos

Marcelo Gallardo confirmó el equipo una hora y media hora antes del arranque del partido y finalmente se decidió por los ingresos de Maxi Meza, Pablo Solari y Matías Kranevitter, además del retornado Marcos Acuña. Los que quedaron afuera en relación al once que arrancó en Belo Horizonte fueron Leandro González Pirez, Enzo Díaz, Nicolás Fonseca y Nacho Fernández, quien se resintió de una lesión y no formó parte del banco de suplentes. Enfrente, Gabriel Milito confirmó los mismos once que ganaron en la ida.

El Huevo Acuña se recuperó y el Muñeco lo mandó para la cancha. (@riverplate)

Las formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza; Pablo Solari, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo

Atlético Mineiro: Éverson; Lyanco, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Ghilerme Arana; Paulinho; Hulk, Deyverson. DT: Gabriel Milito

Árbitro: Wilmar Roldán

Estadio: Monumental