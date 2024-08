Gallardo y una buena noticia para el mundo River: llegó Bustos antes del partido ante Talleres

Marcelo Gallardo recibió una excelente noticia este domingo tras el empate de River Plate ante Huracán por 1-1 en la Liga Profesional. El club de Núñez oficializó la llegada de su nuevo refuerzo: Fabricio Bustos, quien fue adquirido al Inter de Porto Alegre por 5 millones de dólares.

Esta mañana, el defensor firmó un contrato por tres temporadas y media, que lo vincula a la institución hasta diciembre de 2027.

𝐁𝐔𝐒𝐓𝐎𝐒 ⚪🔴⚪



✍🏻 Junto al Presidente @JorgeBrito y al Vicepresidente 1° @MatiasPatanian, Fabricio Bustos firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador de River.



¡Con todo, Fabricio! 🚜 pic.twitter.com/hrEIheXd6V — River Plate (@RiverPlate) August 11, 2024

Este refuerzo llega en un momento clave para River, que se prepara para enfrentar a Talleres de Córdoba este miércoles en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Bustos, con su experiencia y solidez defensiva, podría ser una pieza fundamental en la estrategia de Gallardo para avanzar en el certamen continental.

A defenderla con el corazón 🚜🤍❤️🤍 pic.twitter.com/ajtlFMusvW — River Plate (@RiverPlate) August 11, 2024

Con esta incorporación, Bustos se convierte en el séptimo refuerzo del equipo en esta temporada, sumándose a nombres como: Federico Gattoni, Germán Pezzella, Franco Carboni, Jeremías Ledesma, Adam Bareiro, y Felipe Peña Biafore.

Qué pasa con al llegada de Maxi Meza a River: qué dijo Gallardo

En cuanto a la posible llegada de Maximiliano Meza, Gallardo se mostró cauto. Aunque las negociaciones estaban avanzadas, el técnico expresó su frustración por la decisión del Monterrey de no dejar viajar al jugador, a pesar de que todo parecía estar acordado.

“Ha venido muy trabado el tema cuando todo estaba realmente encaminado, donde las partes estaban de acuerdo y el jugador ya estaba para viajar«, explicó el DT.

Gallardo espera que la situación se resuelva en las próximas 24 horas para poder contar con el mediocampista lo antes posible. «De acá a mañana hay que ver si todo lo que estaba acordado puede terminar de definirse y pueda sumarse. No puedo decir más nada por qué no dependía de nosotros, todo lo que estaba a nuestro alcance lo hicimos, pero su club no lo dejó viajar«.