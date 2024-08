Pezzella tuvo su presentación en River: «Gallardo es el responsable de que yo esté acá»

Germán Pezzella tuvo su presentación como refuerzo de River y señaló a Marcelo Gallardo como el gran responsable de su regreso al club después de 9 años.

El defensor se incorporó el último lunes, mismo día que volvió el Muñeco. Las negociaciones con el zaguero se habían estancado y se destrabaron con la confirmación del DT.

“Marcelo es gran responsable de que yo esté acá. Tuve una primera charla donde me preguntó si quería venir y ni lo dudé. Es el mismo Marcelo de siempre, el que conocía de antes con el mismo hambre de gloria e intensidad y es eso lo que vengo a buscar. Es una locura volver después de 9 años y que justo esté él recién asumiendo”, destacó Pezzella en su presentación.

También reconoció que era algo que había hablado con el presidente del club, Jorge Brito. «Hoy estar acá es una emoción única, todos teníamos ganas de que esto se dé y cuando hay dos partes que quieren algo están destinadas a entenderse, esto es posible gracias a un montón de gente que acompaña», valoró.

Gallardo probó un once para su debut del sábado ante Huracán con Pezzella entre los titulares. «No hemos hablado de eso todavía, será Marcelo el que decida», expresó el defensor sobre esa posibilidad.

El zaguero de 33 años ganó 5 títulos en su primera etapa en River y se fue en 2015 a Betis donde obtuvo una Copa del Rey. También pasó por Fiorentina y con la Selección Argentina fue parte de los cuatro títulos de la era Scaloni: Copa América 2021, Finalíssima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

“Yo soy muy sincero y claro conmigo mismo y me dije siempre que iba a hacer todo lo posible para estar acá. Pasan cosas que uno no se imagina pero acá estamos para empezar de nuevo y ponerse esta camiseta, no veo la hora”, aseguró.