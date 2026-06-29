¡Histórico! Paraguay eliminó a Alemania por penales y clasificó a octavos de final

(AP). Heroica actuación del equipo que dirige Alfaro, que ahora irán con el ganador de Francia-Suecia.

¡Jornada histórica para el fútbol paraguayo! El seleccionado guaraní logró la heroica, eliminó a Alemania por penales y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Luego de empatar 1 a 1 en los 120 minutos, los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro, con la gran figura del arquero Orlando Gill, jugador de San Lorenzo, dio cuenta del gigante de Europa y se dio el gusto de asegurar su continuidad en la cita mundialista.

Cumplido el tiempo adicional, y con ambos seleccionados disponiendo de chances para liquidarlo, el encuentro se definió desde los doce pasos, con el grandote Gill conteniendo dos penales y dejándola la chance a Canale la chance en sus pies. El jugador de Lanús no defraudó y le dio a Paraguay la clasificación.

Luego de dos eliminaciones consecutivas en primera ronda, Alemania vuelve a quedar fuera de un certamen mundialista prematuramente; otro duro golpe para uno de los grandes campeones mundiales e históricamente candidatos.

El rival de Paraguay en octavos de final se conocerá mañana, cuando se midan Francia y Suecia desde las 18 de nuestro país.

DESARROLLO DEL PARTIDO

El combinado Guaraní golpeó a los 41 minutos del primer tiempo: Almirón lanzó un centro venenoso al área, despejado por Manuel Neuer, pero interceptado por Matías Galarza Fonda en la jugada posterior, quien desbordó y encontró a Julio Enciso conectando de cabeza para el 1-0.

Los sudamericanos parecían estar cerca de ampliar ventajas. Ya en el segundo tiempo, otra vez Enciso encaró la jugada ofensiva, aprovechando un error de Kimmich, pero Neuer se hizo grande y tapó el mano a mano.

Instantes después, a los 8 minutos, con los paraguayos algo replegados en su campo, los europeos llegaron al empate tras la peinada de Kai Havertz, luego de un centro de Florian Wirtz.

Ya en el terreno del «palo y palo», los alemanes casi lo pasan a ganar a los 77′ de partido, pero el arquero Gill, actual golero de San Lorenzo, le ahogó el grito de gol a Havertz, que cabeceó abajo del arco paraguayo.

Paraguay buscando de contra y Alemania acorralando con prácticamente todos sus hombres en campo rival. Así transcurrieron los últimos minutos del encuentro, que finalmente terminó igualado. ¡Habrá alargue en Boston!

El primer tiempo del añadido fue prácticamente todo de Alemania. Centros llovidos y peligrosos al área, una y otra vez, ante lo cual el combinado de Alfaro se replegó y defendió como pudo.

En uno de esos tantos intentos, Alemania facturó. A los 102 minutos, un córner pasado al segundo palo encontró solo a Jonathan Tah, que cabeceó sin marca y marcó para los europeos, pero el árbitro marroquí Jalal Jayed anuló tras cobrar falta al arquero Gill a instancias del VAR.

¡RESPIRA PARAGUAY!



El VAR anuló el 2-1 de Alemania por esta falta a Orlando Gill antes del gol y todo sigue 1-1 en el duelo por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/3q8xAyslKx — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

El arquero de San Lorenzo tuvo dos buenas intervenciones en el segundo tiempo del suplementario. La primera de ellas, ante un centro cerrado que se colaba en el segundo palo, y la siguiente ante un tiro libre de Kimmich, a los 114′ minutos.

Una más de Gill, a los 118′, el golero estuvo en la posición justa para embolsar el cabezazo de Waldemar Anton debajo del arco. No se rompió la paridad y el partido se define desde los doce pasos.

¡ALEGRÍA ABSOLUTA PARA DE GUSTAVO ALFARO! 🇵🇾🔝



😉 Otra utopía en el bolsillo para el profesor. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/SlrQB4CyTP — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

PENALES

Rápidamente, Paraguay tomó ventaja gracias a la tapada de Gill sobre Havertz y la conversión de Mauricio.

Se amplió la ventaja luego, con otra atajada del golero guaraní, hasta la primera gran chance de partido, en los pies de Sanabria. Pero el delantero remató fuera, Alemania convirtió y la definición ganaría en más suspenso.

Llegó el quinto penal y la oportunidad para Balbuena, pero Neuer frustró el festejo y pareció derrumbar la épica paraguaya.

Pero el remate afuera de Tah devolvió la ilusión y José Canale, jugador de Lanús en nuestro país, no defraudó y convirtió el gol de la hazaña. ¡Triunfazo de Paraguay!

Alemania (3): Havertz (tapó Gill); Kimmich (gol); Musiala (gol); Woltemade (tapó Gill); Amiri (gol); Tah (afuera).

Paraguay (4): Mauricio (gol); Gómez (gol); Galarza Fonda (gol); Sanabria (afuera); Balbuena (tapó Neuer); Canale (gol).

¡OTRA VEZ ATAJÓ GILL!



Le adivinó el palo a Woltemade.



Alemania 2 – 3 Paraguay #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/reYjFPweea — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

¡HISTORIA PURA! PARAGUAY DERROTÓ A LA PODEROSA ALEMANIA



Después de 120 minutos electrizantes y una tanda de penales emocionante, José María Canale fue el héroe en el último tiro penal para arrebatarle el partido al cuatro veces campeón del mundo. pic.twitter.com/Xmzqd6B2GS — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Los goles del encuentro

¡GOOOOOOOL! ¡PARAGUAY SORPRENDE Y SE PONE EN VENTAJA!



Juego colectivo, centro preciso y el cabezazo demoledor de Julio Enciso para entrarle a Neuer y poner el 1-0 ante Alemania, por los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/V5UxmnQxjS — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026