Homenaje a Diogo Jota en Anfield: así fue el emotivo tributo del Liverpool en el inicio de la Premier League

El Liverpool recordó a Diogo Jota en el regreso de la Premier League.

El arranque de una nueva temporada de la Premier League estuvo cargado de emotividad en Liverpool. Antes del duelo ante Bournemouth, todo el estadio Anfield recordó a Diogo Jota, el delantero portugués de 28 años que murió en un trágico accidente automovilistico junto a su hermano, André Silva, en España el mes pasado.

Desde que se confirmó la noticia, el club y la ciudad se sumieron en luto. Esta tarde, la previa del encuentro se transformó en un homenaje cargado de simbolismo para despedir a uno de los jugadores más queridos por la institución.

En las tribunas se desplegaron mosaicos con las iniciales “DJ20” y “AS30” en honor a Jota y su hermano, mientras que el emotivo canto de You’ll Never Walk Alone selló la ceremonia, reafirmando la promesa de que sus ídolos “nunca caminarán solos”.

EL PRIMER "YOU'LL NEVER WALK ALONE" DE LA TEMPORADA DE PREMIER LEAGUE EN ANFIELD. Con homenaje a Diogo Jota y un Mo Salah sumamente emocionado… ¡Impresionante!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YC4dHKoI3h — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

El tributo en Anfield tuvo un significado especial porque Jota defendía la camiseta del Liverpool desde 2020, cuando llegó proveniente del Wolverhampton, club que también le rendirá homenaje en su partido frente a Manchester City.

Desde horas antes del inicio, los alrededores del estadio se colmaron de hinchas que se acercaron al mural «Forever 20» para dejar mensajes, firmas, flores, camisetas, bufandas y fotografías en memoria del portugués, en un gesto de profundo cariño.

Además, la Premier League dispuso que en todos los estadios se guarde un minuto de silencio, se proyecten imágenes del futbolista en las pantallas y los jugadores porten brazaletes negros, un tributo colectivo para despedir a Diogo Jota.