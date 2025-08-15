Homenaje a Diogo Jota en Anfield: así fue el emotivo tributo del Liverpool en el inicio de la Premier League
En la previa al duelo entre Liverpool y Bournemouth por la primera fecha de la Premier League,todo el estadio Anfield rindió una emotiva ceremonia en memoria de Diogo Jota, el delantero que murió junto a su hermano en un trágico accidente el mes pasado. Todos los detalles
El arranque de una nueva temporada de la Premier League estuvo cargado de emotividad en Liverpool. Antes del duelo ante Bournemouth, todo el estadio Anfield recordó a Diogo Jota, el delantero portugués de 28 años que murió en un trágico accidente automovilistico junto a su hermano, André Silva, en España el mes pasado.
Desde que se confirmó la noticia, el club y la ciudad se sumieron en luto. Esta tarde, la previa del encuentro se transformó en un homenaje cargado de simbolismo para despedir a uno de los jugadores más queridos por la institución.
August 15, 2025
En las tribunas se desplegaron mosaicos con las iniciales “DJ20” y “AS30” en honor a Jota y su hermano, mientras que el emotivo canto de You’ll Never Walk Alone selló la ceremonia, reafirmando la promesa de que sus ídolos “nunca caminarán solos”.
EL PRIMER "YOU'LL NEVER WALK ALONE" DE LA TEMPORADA DE PREMIER LEAGUE EN ANFIELD. Con homenaje a Diogo Jota y un Mo Salah sumamente emocionado… ¡Impresionante!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025
📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YC4dHKoI3h
El tributo en Anfield tuvo un significado especial porque Jota defendía la camiseta del Liverpool desde 2020, cuando llegó proveniente del Wolverhampton, club que también le rendirá homenaje en su partido frente a Manchester City.
Desde horas antes del inicio, los alrededores del estadio se colmaron de hinchas que se acercaron al mural «Forever 20» para dejar mensajes, firmas, flores, camisetas, bufandas y fotografías en memoria del portugués, en un gesto de profundo cariño.
Además, la Premier League dispuso que en todos los estadios se guarde un minuto de silencio, se proyecten imágenes del futbolista en las pantallas y los jugadores porten brazaletes negros, un tributo colectivo para despedir a Diogo Jota.
Comentarios