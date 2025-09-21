Iñaki Basiloff tuvo otra actuación histórica y se coronó campeón mundial en Singapur

A poco más de un año de su inolvidable conquista en París, Iñaki Basiloff lo hizo de nuevo y se consagró campeón mundial de paranatación. El neuquino volvió a ganar los 200 metros combinados en la categoría S7 y empezó de la mejor manera su participación en el certamen ecuménico que se desarrolla en Singapur.

Iñaki clavó el cronómetro en 2m30s65/100 y se subió a lo más alto del podio. Dejó en el camino a Christian Sadie, quien marcó 2.34.03 y Aleksei Caniuk, con 2.41.66. El tiempo del argentino fue inferior al de los Juegos Olímpicos, cuando marcó 2.29.81. Así y todo le alcanzó para ser el mejor del planeta.

Otra victoria en el bolsillo y van…..(captura de TV)

Ahora se vienen los 400 metros

Con una medalla de oro asegurada y consolidado como el mejor de todo en los 200 metros, Iñaki volverá a tirarse a la pileta en los 400 metros libres, durante la segunda jornada de la competencia.

La prueba de las cuatro cuadras era la preferida de Iñaki y, de hecho, sus mejores resultados antes de París, se dieron en esa distancia. Sin embargo, en las últimas dos temporadas se transformó en la gran referencia de los 200.

Mundial, olímpico, mundial, el camino de Iñaki

Este es el segundo título del mundo para Iñaki Basiloff, que en junio de 2022 se coronó en el torneo de Madeira (Portugal). En esa ocasión fue en los 400 metros, con un registro de 4.38.87 y marca americana incluida.

Tres años después y con el oro olímpico en el medio, el neuquino ratificó que es insuperable en los 200 y ahora tratará de dar batalla en su próxima presentación, siempre bajo la atenta mirada de Jorge García, su entrenador en el club Cipolletti, que está a su lado en esta nueva experiencia mundialsita.