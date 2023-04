Increíble anécdota de Julián Álvarez sobre cómo perdió su camiseta de la final del Mundial: qué pasó

En el mundo del fútbol se le da mucho valor a la ropa utilizada por los jugadores, hay fanáticos que están dispuestos a pagar fortunas por una prenda usada por un futbolista y para los propios jugadores son recuerdos imborrables. Julián Álvarez contó la curiosa historia que vivió con la camiseta que usó en la final del Mundial ante Francia, la cual creía perdida.

«La ropa que usé en la final del Mundial la tengo guardada. La remera que usé en el segundo tiempo me acuerdo que me la saco y la dejo en el banco de suplentes y como después hubo penales salí a festejar y la dejé ahí. Dije ‘la perdí'», contó el delantero del Manchester City en Urbana Play.

Ahí fue cuando el joven cordobés resaltó que pensó que había perdido esa reliquia que usó en el segundo tiempo ante Francia, pero finalmente todo cambió durante la última fecha FIFA.

«Les pregunté a los utileros y no me dijeron nada. Ahora que volvimos a Argentina uno me la trae y me dijo ‘ni te la lavé, te la dejé así’. Juan Cruz el utilero me la trajo, lo amé. La tengo guardada», le contó el «Araña» Álvarez a la periodista Sofía Martínez.