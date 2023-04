Entre lágrimas: Martín Palermo habló sobre el posteo de Alexis Sabella y dejó una reflexión

El jugador Alexis Sabella llamó la atención del fútbol argentino por un preocupante posteo en sus redes sociales en el que afirmaba «no tener ganas». Ante esta situación, Martín Palermo aprovechó la conferencia de prensa tras la derrota de Platense 1-0 ante barracas y se pronunció sobre el estado anímico del deportista. Qué dijo.

El entrenador del Calamar no esquivó la pregunta sobre el joven que preocupó al mundo del fútbol: «Estamos todos acompañando a Alexis; el cuerpo médico está cerca de él y sus compañeros fueron el primer apoyo. Yo también he conversado y está bien«, afirmó.

En relación a lo que atraviesa Sabella, Palermo aseguró: «Lo importante es acompañarlo y saber que a veces no hay que responsabilizar a los jugadores por situaciones o momentos que los llevan a sentir responsabilidad y presiones porque son chicos, él apenas tiene 21 años«.

Y agregó: «Muchos chicos eligen esta carrera por pasión en su adolescencia y a veces no tienen la contención o la formación de saber qué va a venir después. A veces se encuentran con situaciones que no saben cómo resolverlas: ahí estamos los entrenadores y los psicólogos para ayudarlos y acompañarlos«.

El histórico delantero de Boca se tomó un momento para explicar por qué se dan estas situaciones e intentó bajar los decibeles. En ese sentido, reconoció que la vida de un futbolista es corta, con muchas exigencias y responsabilidades, pero trató de explicar que reflexionar sobre la exposición, el aislamiento y falta de contención.

«Se escucha que los jugadores son millonarios y después en la cancha no dan lo que tienen que dar, pero tienen la misma responsabilidad que cualquier trabajador. Son seres humanos y detrás de la exposición tienen una vida: por eso necesitan contención y amor», formuló el entrenador de Platense.

Palermo pidió tomarse con más liviandad el deporte: «Hay que tratar de que el fútbol sea parte de lo cotidiano, que se siga viviendo con la pasión que nos caracteriza, pero muchas veces los chicos sufren críticas muy ingratas por las redes sociales. Hay que concientizarnos desde inferiores: esto no es de vida o muerte».

Mientras desarrollaba su discurso, el Titán se quebró y entre lágrimas completó su idea. Explicó que tiene un hijo de 26 años dedicado al fútbol y por eso conoce el esfuerzo que genera estar lejos de la familia.

«A Alexis yo no le hablé como un entrenador, le hablé como una persona cercana. Si puedo ayudarlo desde lo afectivo como un padre, voy a hacerlo. A veces es difícil porque el jugador mantiene cierta distancia con el entrenador, pero para eso estamos: para ayudarlos, además de hacerlos crecer y mejorar«, sostuvo Palermo, conteniéndose las lágrimas.

Para cerrar, el Titán explicó que todo el plantel acompaña al jugador en la situación que atraviesa: «No siempre es el éxito y el reconocimiento, siempre se pasan situaciones muy difíciles. Para eso hay que ser fuertes y darle para adelante. Hay un grupo humano que es muy unido, que fue el primero que respondió ante la necesidad de Alexis; estamos todos muy cerca de él».

Sabella entró para jugar los últimos 20 minutos en la derrota de Platense ante Barracas. Solo había jugado 9 minutos en el año.

Qué decía el posteo de Alexis Sabella, que preocupó al mundo del fútbol

El lunes, el volante creativo surgido de San Lorenzo había decidido borrar todas las publicaciones de su Instagram y a continuación había subido una foto con una contundente frase: «Me duele mucho no tener ganas».

Además de esas palabras escritas en inglés, el posteo contaba con una parte de «Pa’ dónde se fue», una canción de Mon Laferte cuya letra dice: «Con el dedito tapaba el sol, mientras se me ahogaba el corazón. Como primavera entrecorta’, yo me quedé a la mitad: hasta hoy me siento en soledad«.

También, había borrado todas sus publicaciones y cambió su foto de perfil, por una imagen totalmente negra.