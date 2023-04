José Luis Acuña y su historia de superación en el taekwondo: del retiro al sueño olímpico

A fines de 2021, José Luis Acuña tomó la decisión de dejar la competencia de alto rendimiento en el taekwondo. Estuvo un año fuera del tatami, pero el llamado de su ídolo lo hizo cambiar de opinión. En su regreso a la actividad viajó a Brasil y rápidamente demostró su vigencia: logró la clasificación al Mundial y a los Juegos Panamericanos de Chile. Ahora nadie puede quitarle la ilusión de estar en París 2024.

El oriundo de Plottier de 20 años, que brilló en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 donde estuvo a milésimas de segundo de lograr una medalla y tuvo grandes actuaciones a nivel internacional en la categoría, encara un año muy exigente desde lo deportivo, pero en el que puede dar un gran paso para cumplir su sueño.

“Desde muy chico vengo haciendo muchos sacrificios para competir en el máximo nivel. El alto rendimiento te exige mucho desde lo mental y en un momento sentí ese desgaste. Lo había dejado de disfrutar y no la pasaba bien. Lo hablé con mi familia y decidí alejarme un tiempo” le confesó a Río Negro Radio.

A pesar del prematuro retiro, José Luis nunca perdió el fuego sagrado y el apoyo de su ídolo lo hizo cambiar su parecer. “La llamada de Sebastián Crismanich (campeón olímpico en Londres 2012) y ver como Lionel Messi tuvo la resiliencia para volver a intentarlo, me dieron fuerzas para volver. Hoy tengo el sueño intacto de estar en un Juego Olímpico”, contó.

En su carrera, que inició cuando tenía 12 años, Acuña siempre supo cómo reinventarse y reponerse a las adversidades.

“En 2018 los entrenadores habían dicho que no tenía condiciones y que estaba fuera del equipo olímpico. Mi familia me bancó con la gira europea, a la que fui sin experiencia. Me pagaron el pasaje y tuve grandes actuaciones, volví con una medalla mundialista (fue subcampeón en Túnez) y con varios podios en otro torneos, eso me devolvió al equipo nacional. Todo se lo debo a ellos”, comentó sobre sus malos momentos.

Su rendimiento en la élite del taekwondo se mantuvo e incluso llegó a ser subcampeón panamericano junior en Colombia 2021, luego de pelear en una pierna por una recuperación incompleta. Pero las presiones fueron más fuertes y a fines de ese año decidió tomar la decisión de bajarse del tatami, pero el llamado de Crismanich lo hizo volver.

“Me dijo que tenía potencial y me invitó a entrenar con él y junto a su hermano, Mauro. Ni lo pensé: renuncié a mi trabajo y me tomé un vuelo a Corrientes para entrenar con ellos. Hoy ya me estoy preparando para los torneos que vienen”, detalló sobre su regreso.

Ahora, Acuña se encuentra en Buenos Aires en un campus de la Selección Argentina en Cenard y donde competirá en el torneo Nacional del 21 y 22 de abril. Luego llegará el turno para el Mundial de Azerbaiyán y en octubre el máximo objetivo: los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“El campeón de los Panamericanos clasifica a París y ese es mi sueño más grande. Sé que es difícil porque compito contra los mejores del mundo, pero yo siempre creo en mí y no me pongo debajo de nadie”, aseguró. José Luis Acuña dejó atrás las dudas y va por todo con la ilusión intacta de poder cumplir su sueño.