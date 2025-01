Juan Cruz Camiloni, nuevo presidente de Pacífico: «Quiero que nos evalúen por la infraestructura que dejemos»

Con apenas 29 años de edad, Juan Cruz Camiloni se convirtió en el nuevo presidente de Pacífico luego de la asamblea realizada ayer en el club.

La lista que encabezaba el histórico dirigente, José Luis «Pepe» Canales, finalmente declinó su postulación y no participó de la elección.

Acompañan a Camiloni en la nueva comisión directiva el vicepresidente Cristian de Domingo, el tesorero Víctor Cagnolo y el secretario Alejandro Garay.

«Fue una jornada tranquila, estuvo bueno porque hacía muchos años que el club no tenía una asamblea en la que fueran más los socios que las personas que iban a integrar la comisión directiva y sus familiares, fue un lindo momento», destacó Camiloni, que desde hace tiempo trabaja en el basquet del Decano.

La noticia de que Canales no se iba a presentar se hizo oficial ayer pero el nuevo presidente contó que ya la sabía desde hace algunos días. «Yo ya sabía de hace unos días que él no se iba a presentar, la lista tenía un par de cuestiones que no cumplían los requerimientos del club, pero él ya me había manifestado de manera personal que no se iba a presenciar, y que estaba a disposición de lo que necesitáramos nosotros», reveló.

(Foto: Cecilia Maletti)

Las diferencias entre el grupo de trabajo del básquet y el del fútbol es de larga data en Pacífico. Al respecto, Camiloni comentó: «Fue un proceso en el que lógicamente habían dos pensamientos distintos, pero cuando se acercó lafecha de la asamblea su pusieron paños fríos. La idea siempre fue buscar una salida ordenada, Canales tuvo buena predisposición en este sentido».

Lo más inmediato en cuanto a lo deportivo para Pacífico será el arranque de la Copa Provincial de Lifune en fútbol. El debut será el 9 de febrero contra Cumbres en San Martín de los Andes y seguirán los mismos cuerpos técnicos que venían trabajando. En marzo comenzará el Federal de Básquet.

«Yo estoy desde los 6 años en el club. Cuando tenía 14 o 15 ya pensaba que el club podía tener mejores condiciones. Veía a los vecinos de enfrente y decías che, estetiene mejor equipo en primera o este tiene mejores condiciones o más cosas ¿por qué nosotros no lo teníamos? Y siempre cuando era chico pensaba en algún momento, cuando sea más grande espero poder meterme y poder darle a los chicos lo que yo quería tener en el club», relató.

«Después va pasando el tiempo y uno se va metiendo cada vez más y agarrando más responsabilidades. Sabía que en algún momento me iba a llegar la oportunidad y me iba a tener que arremangar para que Pacífico sea un club modelo en serio«, añadió.

Construir el sentido de pertenencia en los más jóvenes es uno de los principales desafíos para la nueva gestión. «Queremos que los chicos tengan un lugar en el que se sientan cómodos y que quieran hacer una carrera deportiva en el club. Y los que no pueden hacer carrera como deportistas que les termine pasando como a mí, que se quieran involucrar y si no se quieren involucrar, que quieran ir a dar los partidos y sean hinchos del club«, expresó.

Las mejoras edilicias también son un objetivo para los próximos años. «Mi idea es que la gestión nuestra se termine evaluando en gran parte por la infraestructura que vamos a dejar. Los títulos deportivos nos gustan a todos pero pasan dos años y no sirve de nada si no tenés infraestructura», afirmó.

«Lo primero va a ser reacondicionar todas las instalaciones que tenemos. Que los baños estén en condiciones, que las entradas estén en condiciones, que los bancos de suplentes estén en condiciones, que los vestuarios estén en condiciones, y apenas tengamos eso, que lo queremos hacer en el corto plazo queremos sumar a lo que tenemos una cancha más de básquet y una cancha más de fútbol, por la cantidad de chicos que están en el club», repasó.

Con 29 años recién cumplidos, Camiloni destacó el hecho de que las nuevas generaciones quieran involucrarse en lo dirigencial. «Los clubes necesitan un poco de sangre nueva y de gente con ideas y con la energía para cambiar la realidad. Es fácil estar de afuera y criticar, pero está bueno que la gente más joven se quiera involucrar», valoró.

Las razones por las que se bajó «Pepe» Canales

José Luis «Pepe» Canales publicó un comunicado en el que informó por qué no se presentaba a las elecciones en Pacífico. «Anteponiendo siempre el club por sobre mis intereses personales, y con la intención de no demorar más las elecciones, entendí que lo mejor era declinar de mi postulacion«, aseguró.

«Quiero desearle lo mejor a la nueva conducción en éste nuevo proceso que inician y sepan que, si la necesitan, van a contar con toda mi colaboración», agregó.