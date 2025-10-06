Juan Ignacio Alessi voló en el retorno del Prokart a Centenario

En lo que significó la vuelta del karting a la provincia del Neuquén, Juan Ignacio Alessi descolló en la séptima fecha de la temporada 2025 del Prokart. Gonzalo Castillo, Ciro Suárez, vicente Aguilar, Lucas Rossomanno, Gianfranco Arcagni y Federico Fundaro fueron los otros destacados. Más de 130 karts giraron en el semipermanente del autódromo de Centenario, que logró la aprobación de la mayoría de los pilotos.

En la Super Sudam Senior, Juan Ignacio Alessi volvió a mostrar el gran nivel que lo ha catapultado como uno de los mejores kartistas del país. Tras dominar todas las salidas a pista, en la final le ganó por cinco décimas al campeón vigente, Diego Diéguez. Lucciano Pessino, que venía de ganar, quedó tercero tras la penalización impuesta a Ignacio Nefa. Para Alessi fue el tercer triunfo del año, ya que había vencido en la primera y en la segunda fecha.

Otro que vive un gran momento es Gonzalo Castillo, que sumó su quinto triunfo del año, la cuarta de manera consecutiva. Tras un inicio de fin de semana complicado y tener que abandonar en la serie, el líder del campeonato irrumpió en la final para ganarle por seis décimas a Ignacio Pascual, que se había quedado con la serie y la pre final. Tercero quedó Ramiro González.

Ciro Suárez también ratificó su gran momento en la Junior 150. Tras el recargo recibido por Joaquín Troncoso, Suárez pudo sellar su sexta victoria del año. Detrás de el quedó Lautaro Reyes y finalmente Troncoso fue tercero. De esta manera, Suárez ratificó el claro dominio que exhibió en cada salida a pista.

Una vez más se destacó Vicente Aguilar en la Junior 125. El campeón argentino ganó por tercera vez en el año, con más de siete segundos de ventaja sobre su escolta, Tomás Bruno. Tercero quedó Benjamín Jara, de gran trabajo. Al igual que Ciro Suárez y Alessi, Aguilar dominó todas las salidas a pista.

En la Pista 150 irrumpió Lucas Rossomanno, quien obtuvo su primer triunfo del año en la competitiva divisional. Tras la pole position de Juan Manuel López, el mellizo fue la referencia de la categoría y en la final le ganó por dos décimas al propio López. Tercero fue Gabriel Román. Rossomanno se integra de esta manera al lote de cinco pilotos que lograron ganar este año: Julián Riquelme, Juan Manuel López, Sami Mendaña (3) y Marco Alzamendi son los restantes. Juan Pablo Bonoris, Rodolfo Piacentini y Juan Blanco fue el podio de los Graduados.

Rossomano hizo un gran trabajo en Pista 150 y logró el primer triunfo del año. (Foto Vega)

Arcagni y Fundaro dominaron en la Light 150 y Varilleros

Gianfranco Arcagni no quiso ser menos y también dominó la Light 150 durante todo el fin de semana. En la final, le sacó ocho décimas a Ezequiel Ochoa, y más de dos segundos a Gastón Gómez, que terminó tercero. De esta manera, se cortó la hegemonía de Manuel Scoli, que había ganado las dos últimas competencias. Alejandro Biassi, Martín Alfieri y Oscar Gensabella hicieron podio entre los Graduados.

Hubo más de 130 karts en la vuelta de la categoría a Neuquén. (Foto Vega)

En la Varilleros todos los aplausos se los llevó Federico Fundaro. Segundo fue Facundo Fernández y tercero Javier Bergondi. En la escuela ganó Joaquín Siri y quedó en suspenso la victoria de Noah Vasicek en la Promocional.

Los campeonatos se definirán entre el 15 y el 16 de noviembre en el kartódromo Lago Escondido, en El Bolsón.