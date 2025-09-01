ProKart: Lucciano Pessino fue el destacado en la Isla Jordán

A pesar de la lluvia y de un clima muy inestable, el Prokart volvió a tener un gran fin de semana en la Isla Jordán. Buen nivel de pilotos, definiciones ajustadas y más de 120 kartings fueron el combo perfecto de la sexta fecha de la temporada 2025.

En una definición muy ajustada, Lucciano Pessino le ganó por apenas 92 milésimas al campeón Diego Diéguez, que retornaba a la Super Sudam Senior. En la previa, Marcos Albert se había quedado con la pole position, pero luego pasó a dominar Mauricio Herbsonmmer, quien después de imponerse en la serie y la prefinal, parecía encaminarse a su primer triunfo del año. Pero en el último giro cedió varias posiciones, hasta caer al quinto puesto.

Esto lo aprovechó Pessino, que en los dos últimos giros pasó de estar tercero a quedarse con la victoria. Segundo quedó Diéguez y tercero fue Luciano Sobles. Sin embargo, Sobles fue excluido y el último lugar del podio quedó para Facundo Bustelo. Fue el primer triunfo de Pessino en 2025.

Castillo metió cuarta y Bruno debutó como ganador

El que sigue dominando la Super Sudam Master es Gonzalo Castillo, quien se quedó con su cuarta victoria del año. Lo hizo con buen margen sobre Leandro Sahuet, segundo, y sobre Matías Villalba, tercero. Castillo ya había asomado cuando se quedó con la pre-final y terminó ratificando su dominio en la divisional.

En la competitiva Junior 125 el que ganó por primera vez en la temporada fue Tomás Bruno, quien fue escoltado por Máximo Estebanez. Incluso, Estebanez logró superar a Bruno en los últimos metros de carrera, pero Bruno se recuperó y terminó celebrando. Tercero fue Joaquín Bruno. De esta manera, se cortó la racha de tres victorias consecutivas de Estebanez.

Mendaña, Scoli y Douglas, en lo más alto

Sami Mendaña continúa dominando la Pista 150. Esta vez, le sacó más de 4 segundos a Juan Manuel López y más de 6 a Agustín Maraschini. Mendaña había dominado todas las salidas a pista del fin de semana y sumó su tercer triunfo en la categoría.

Mendaña mostró su categoría y le sacó más de 4″ a Juan Manuel López. (Foto Vega-Prensa Prokart)

Otro que domina es el viedmense Manuel Scoli, quien cosechó su cuarto triunfo en la 150 Light. En un final ajustado y apasionante, le ganó a otro representante de Viedma, Ezequiel Ochoa. La diferencia fue sólo de 63 milésimas, con los dos kartings a la par sobre la línea de sentencia. Tercero quedó Lucas Rossomanno. Scoli estuvo contundente todo el fin de semana y sueña con el campeonato.

Scoli fue otro de los grandes ganadores en la sexta fecha. (Foto Vega-Prensa ProKart)

En la Varilleros, ganó Erick Douglas, tras la exclusión de Miguel López. Segundo quedó Federico Fundaro y tercero Santiago Coviaga. En la escuela ganó Santino Dannunzio, y en la promocional Mateo Alvarez. Victor Villalba se impuso en la 150 Pista Graduados y Alejandro Biassi en las 150 Light Graduados. Por último, Ciro Suárez cosechó su quinto triunfo en la 150 Junior.

Las clasificaciones del día sábado se corrieron bajo la lluvia. Aún así, la categoría volvió a superar los 120 karts durante todo el fin de semana. La séptima fecha se realizará entre el 4 y el 5 de octubre en escenario a confirmar.