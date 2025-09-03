El sueño en marcha: un neuquino bicampeón argentino de karting

Vicente Aguilar se convirtió en uno de los grandes talentos del automovilismo joven en Argentina. El neuquino, con solo 12 años, acaba de alcanzar el bicampeonato argentino de karting, un logro que lo posiciona como una de las promesas más firmes del deporte motor.

“Estoy muy contento de haber obtenido este bicampeonato. Es un sueño que pude cumplir gracias al apoyo de mi familia, mis sponsors y mi equipo Cronos”, expresó Vicente, todavía con la adrenalina de lo que significa repetir una corona nacional a tan corta edad.



El camino hacia el título no fue fácil. Aguilar debió medirse con pilotos experimentados y, junto a su mecánico Pablo Dessef —conocido en el ambiente como “El Loro”—, desplegó una temporada sólida y consistente. Conquistó 4 poles, 3 victorias y 4 podios, siempre definiendo en la última vuelta, lo que le dio a cada carrera un plus de emoción y carácter.

Más allá del Argentino: un piloto en constante crecimiento

El bicampeón no se limita al certamen nacional. También es protagonista en el ProKart y en la IAME Series, donde demuestra su versatilidad frente a diferentes configuraciones de karting. Según explica:

“En la IAME corro contra los mismos pilotos del Argentino, pero en el ProKart la diferencia es notoria porque se usan karts más grandes y con motores de mayor potencia”.



La temporada también lo llevó a competir fuera del país. En Chile, Vicente logró el subcampeonato sudamericano, siendo el único argentino en una categoría con 28 participantes, de los cuales cuatro eran locales. El joven piloto ganó tres de las cinco carreras y siempre se mantuvo dentro de los cinco mejores. “Fue una experiencia increíble, aprendí mucho y me dejó con ganas de volver”, resumió.

Un sueño claro: la Fórmula 1

El horizonte de Aguilar está claro: llegar a la Fórmula 1. Aunque reconoce que aún tiene un largo camino por recorrer debido a su edad, cada paso lo acerca a esa meta.

“Sería un sueño competir a ese nivel, pero ahora me toca seguir en karting. El año que viene paso a la Sudam Junior y eso será un desafío importante”, comentó.



La base de todo ha sido el acompañamiento de su familia. Desde los cinco años, cuando comenzó a correr inspirado por sus tíos y por la pasión de su padre por las motos, el karting forma parte de su vida cotidiana. “Mi familia está en cada logro. Gracias a ellos puedo correr y hacer esto que tanto me apasiona”, reconoció Vicente.

Los sponsors y equipos también resultan clave. Consciente de la importancia del apoyo, Aguilar se mostró agradecido y a la vez esperanzado de sumar nuevos aliados: “Me gustaría que me sigan acompañando. Los que todavía no están, son bienvenidos. Esto recién empieza y me encantaría contar con más apoyo en mi carrera deportiva”.

Objetivos inmediatos y futuro internacional

Más allá del presente exitoso, Vicente Aguilar ya piensa en lo que viene. Haber alcanzado el bicampeonato le abrió la posibilidad de proyectar competencias fuera de Argentina. Su calendario inmediato incluye el Mundial en Cremona (Italia), la ROK en Las Vegas (Estados Unidos) y una carrera en Valencia (España), además de cerrar los campeonatos locales en los que lidera.



“Estoy puntero en los torneos en los que compito actualmente, así que la idea es terminar de la mejor manera este año y encarar 2026 con nuevas metas”, anticipó.

El camino de Vicente recién empieza, pero su presente ya lo ubica entre los pilotos juveniles más destacados de la Argentina. Con el respaldo de su familia, el esfuerzo del equipo y una determinación admirable para su edad, el neuquino bicampeón ya está escribiendo las primeras páginas de una historia que promete acelerar fuerte en el automovilismo internacional.