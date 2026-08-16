Juanma Cerúndolo ganó un maratónico partido y resultó la única alegría argentina en Cincinnati

El menor de los hermanos igualó su mejor resultado en Masters 1000.

Remontado un trámite que se había puesto muy cuesta arriba, el bonaerense Juan Manuel Cerúndolo ganó un partidazo en Cincinnati y resultó el único tenista argentino que logró avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 estadounidense.

El menor de los hermanos, ubicado en el 50° puesto del ranking, ganó un maratónico partido ante el francés Arthur Rinderknech (28°) por 4-6, 7-6 (3) y 7-6 (5) en tres horas y 34 minutos de juego, logrando así igualar su mejor resultado en un certamen de estas características.

Con más corazón que juego, el jugador de 24 años, que este año eliminó al N°1 del mundo Jannik Sinner en Roland Garros, logró sobrevivir a varios momentos críticos de partido (en el tercero se repuso y concretó dos quiebres consecutivos) y derrotar al grandote tenista galo, que sobre el final acusó problemas físicos.

🗣 "SÍ".



El festejo más efusivo en la carrera de Juan Manuel Cerúndolo.



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Juanma enfrentará mañana en tercera ronda al canadiense Felix Auger-Aliassime (4°), rival al que superó en el único antecedente entre sí, en Madrid 2025.

La otra cara de la moneda fue la participación de su hermano Francisco, 20° del ranking y la mejor raqueta de Argentina en la actualidad, que prolongó su mal momento en el circuito tras quedar eliminado ante el portugués Nuno Borges por un doble 6-4.

Para Fran, uno de los dos argentinos preclasificados, fue su cuarta derrota en los últimos cinco partidos; un panorama bastante desalentador para el campeón este año en Queen’s de cara al US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Sheer brilliance 🌟



Learner Tien is in sizzling form as he takes the first set 6-3 over Baez.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/skE1yvZgMz — ATP Tour (@atptour) August 16, 2026

Los otros dos tenistas argentinos que tampoco pudieron prolongar su estadía en el Masters 1000 preparatorio para el Abierto de los Estados Unidos fueron el bonaerense Sebastián Báez y el santiagueño Marco Trungelitti.

Báez jugó un buen partido, pero no pudo ante el buen presente del local Learner Tien, quien lo venció por 6-3 y 7-6. Trunge, por su parte, también cumplió un buen papel ante el ruso Daniil Medvedev (4°), pero cedió por 6-4 y 7-5.

Además de Juanma Cerúndolo, el otro argentino que sigue con vida es Thiago Tirante. Luego de su brillante victoria de ayer ante el serbio Novak Djokovic, el platense volverá a salir a cancha mañana para enfrentar al español Martin Landaluce.