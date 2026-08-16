Juanma Cerúndolo ganó un maratónico partido y resultó la única alegría argentina en Cincinnati
El bonaerense venció al francés Arthur Rinderknech (28°) por 4-6, 7-6 (3) y 7-6 (5), avanzó a tercera ronda e igualó su mejor resultado en un Masters 1000. Quedaron eliminados su hermano Francisco, Sebastián Báez y Marco Trungelitti.
Remontado un trámite que se había puesto muy cuesta arriba, el bonaerense Juan Manuel Cerúndolo ganó un partidazo en Cincinnati y resultó el único tenista argentino que logró avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 estadounidense.
El menor de los hermanos, ubicado en el 50° puesto del ranking, ganó un maratónico partido ante el francés Arthur Rinderknech (28°) por 4-6, 7-6 (3) y 7-6 (5) en tres horas y 34 minutos de juego, logrando así igualar su mejor resultado en un certamen de estas características.
Con más corazón que juego, el jugador de 24 años, que este año eliminó al N°1 del mundo Jannik Sinner en Roland Garros, logró sobrevivir a varios momentos críticos de partido (en el tercero se repuso y concretó dos quiebres consecutivos) y derrotar al grandote tenista galo, que sobre el final acusó problemas físicos.
🗣 "SÍ".— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 16, 2026
El festejo más efusivo en la carrera de Juan Manuel Cerúndolo.
😂🇦🇷 pic.twitter.com/J7TgjYPTHB
Juanma enfrentará mañana en tercera ronda al canadiense Felix Auger-Aliassime (4°), rival al que superó en el único antecedente entre sí, en Madrid 2025.
La otra cara de la moneda fue la participación de su hermano Francisco, 20° del ranking y la mejor raqueta de Argentina en la actualidad, que prolongó su mal momento en el circuito tras quedar eliminado ante el portugués Nuno Borges por un doble 6-4.
Para Fran, uno de los dos argentinos preclasificados, fue su cuarta derrota en los últimos cinco partidos; un panorama bastante desalentador para el campeón este año en Queen’s de cara al US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.
Sheer brilliance 🌟— ATP Tour (@atptour) August 16, 2026
Learner Tien is in sizzling form as he takes the first set 6-3 over Baez.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/skE1yvZgMz
Los otros dos tenistas argentinos que tampoco pudieron prolongar su estadía en el Masters 1000 preparatorio para el Abierto de los Estados Unidos fueron el bonaerense Sebastián Báez y el santiagueño Marco Trungelitti.
Báez jugó un buen partido, pero no pudo ante el buen presente del local Learner Tien, quien lo venció por 6-3 y 7-6. Trunge, por su parte, también cumplió un buen papel ante el ruso Daniil Medvedev (4°), pero cedió por 6-4 y 7-5.
Además de Juanma Cerúndolo, el otro argentino que sigue con vida es Thiago Tirante. Luego de su brillante victoria de ayer ante el serbio Novak Djokovic, el platense volverá a salir a cancha mañana para enfrentar al español Martin Landaluce.
Comentarios