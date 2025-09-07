Julio Velasco, el DT argentino que hace milagros en el vóley: Italia es campeona del mundo

Impresionante. Es la racha de Italia, que suma cuatro títulos al hilo: Juegos Olímpicos, Mundial y en el medio dos Ligas de las Naciones. (FIVB)

Festeje maestro. Julio Velasco hace historia en el vóley mundial. (FIVB)

Italia coronó a la generación dorada de la selección nacional femenina de su país con otra gran victoria en el voleibol internacional y se coronó campeón del Mundial de Tailandia. El equipo dirigido por el argentino Julio Velasco venció en la final a Turquía por 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8). El estadio Huamark de Bangkok fue un hervidero y el equipo italiano volvió a lo más alto del podio después de 23 años.

La victoria en Tailandia le dio a Italia su cuarto gran título internacional en poco más de un año, tras ganar la Liga de Naciones de Voleibol y los Juegos Olímpicos de París 2024, y su revalidación como campeona de la LNV hace poco más de un mes. Invictas en los 36 partidos disputados en los últimos 15 meses, las italianas son la primera selección femenina con los títulos olímpico y mundial de manera simultánea desde Cuba en 2002.

La palabra de Julio Velasco

“Esta victoria es muy emotiva para nosotros”, reflexionó Julio Velasco. “Tras ganar el Campeonato Mundial, los Juegos Olímpicos y dos VNL, creo que este equipo será recordado como una leyenda en el futuro, como muchos otros. Estoy muy orgulloso de ellas. Ganaron dos partidos muy difíciles en los últimos dos días, dan lo mejor de sí cada día en los entrenamientos y realmente merecen todo lo que han logrado”, agregó.

La estrella opuesta Paola Egonu se recuperó después de una actuación algo inconsistente para sus estándares contra Brasil en las semifinales y llevó a los italianos al título con 22 puntos (18 remates, tres bloqueos, un as).

“Todavía no lo puedo creer”, dijo Egonu después del partido por la medalla de oro. “Estoy muy orgulloso del equipo y muy feliz. Es un momento que jamás olvidaré. Probablemente también sea la última vez para algunos de nuestros jugadores, y ahora estoy muy feliz”, cerró.

El tercer lugar del podio fue para Brasil que también necesito de un tie break y superó a Japón por 3-2 con parciales de 25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16.