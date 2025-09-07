Carlos Alcaraz vuelve a ser el número 1: le ganó a Jannik Sinner y se consagró en el US Open 2025

Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner y se consagró campeón del US Open 2025. El español se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 ante el italiano para conseguir su segundo Grand Slam del año luego de levantar el trofeo del Roland Garros. Con esta victoria, Alcaraz desplazó al italiano en el primer puesto del ranking ATP.

El oriundo de El Palmar se quedó con la quinta final que disputaron entre ellos en el año, con un tenis de alto nivel que sorprendió a todos. A Sinner le costó mostrar su mejor juego y en muy pocos momentos se lo notó cómodo ante un rival que lo sometió en grandes lapsos del partido, sobre todo a partir del tercer set.

Carlos Alcaraz alzando el trofeo del US Open.

De esta formar, el español de 22 años levantó su sexto Grand Slam de su carrera y volverá a estar en la cima del ranking tras 65 semanas de liderazgo de Sinner.

Carlos Alcaraz hace historia en el tenis

El murciano se convirtió en el segundo jugador más joven de la Era Abierta en levantar seis coronas de Grand Slam. Se consagró en Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) y el US Open (2022, 2025).

El único título que tiene pendiente para completar la colección de cuatro majors es el Abierto de Australia.