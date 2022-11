K15 en La Angostura: Carriqueo y Martínez fueron los ganadores

La carrera comenzó con lluvia persistente pero cerró a pleno sol en Villa La Angostura. El barro y el agua sumaron condimentos interesantes al ya desafiante circuito de 15 kilómetros. El neuquino Javier Carriqueo se adueñó de la punta de carrera y selló su victoria en 1h12m18s. En damas, Fernanda Martínez se impuso en 1h27m03s.

Los ganadores del K15 celebrando las victorias, en La Angostura.



El mediodía en la villa se presentó con lloviznas pero eso solo alimentó el Espíritu K42 de los participantes. A las 14 hs se terminó la espera y se agotó la cuenta regresiva en los relojes del arco. La multitud dio sus primeros pasos hacia la montaña bajo el caluroso aplauso del público. La lluvia parecía una bendición, bañando de buena fortuna a los valientes del K15.



Los corredores elite y del GrandK lideraron el lote que rápidamente copó la avenida y viajó a los senderos de montaña. Javier Carriqueo se acomodó en la punta y luchó para permanecer ahí.

“Lo viví con mucha alegría, al comienzo con dificultad por el barro y bajando también, con mucha precaución. Cuando vi que iba ganando, era cuidar eso y disfrutar del tramo final”, confesó el atleta de experiencia olímpica.

“Tenía sensaciones raras pero el cuerpo respondió. Siempre digo que el cuerpo es nuestro medio de transporte y hay que respetarlo. Me sigue dando estas posibilidades y lo agradezco”, agregó. Carriqueo llegó esta misma semana de Tailandia, donde disputó el Mundial de Trail Running con la delegación argentina.



Entre las damas la pelea por el liderazgo se repartió entre Rosa Godoy y Fernanda Martínez. La atleta cordobesa fue marcando el ritmo en la primera mitad del circuito y luego Martinez pasó al frente, ganando una pequeña distancia de ventaja. “Un día que se me dio, una carrera espectacular a pesar que estuve tres días viajando en avión y llegué ayer a las 11 de la noche. Pude hacer una gran carrera”, expresó la ganadora.

“El clima no complicó, a mi me encanta el barro, me gusta la chanchada, tener que caerte… le da power a la carrera. No esperaba este resultado, porque estuve de un aeropuerto a otro, pero son carreras”, sentenció Martínez.

El K15 abrió entonces el fin de semana de running en Villa La Angostura. La jornada también contó con el KSuperación, donde atletas con discapacidad y personas mayores recorren un circuito adaptado. Mañana, la cita es desde las 9 hs para vivir la prueba mayor de 42 kilómetros y la nueva dinámica de Relevos 2×21. Será también el segundo y último esfuerzo para los corredores del Grand K.



GENERAL MASCULINA

1° Javier Carriqueo – Dorsal 2001 – Plottier 1:12:18

2° Ezequiel Becerra – Dorsal 2007 – Malargue 1:13:47

3° Gabriel Fernando Muñoz Soto – Dorsal 2060 – Plottier 1:14:18

GENERAL FEMENINA

1° Fernanda Martínez – Dorsal 2013 – Araikani 1:27:03

2° Rosa Godoy – Dorsal 2012 – Adidas 1:28:09

3° Andrea Changazzo – Dorsal 2521 – Trenque Lauquen 1:38:47