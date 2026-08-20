Kevin Lomónaco fue ofrecido a Boca: la postura del club por el central de Independiente

A once días del cierre del mercado de pases en Argentina, podría darse un traspaso entre dos grandes. Kevin Lomónaco, defensor de Independiente, fue ofrecido a Boca Juniors y el Xeneize ya tomó una postura.

El ofrecimiento por el futbolista de 24 años fue con un valor total de 7 millones de dólares. Sin embargo, la dirigencia del club de la Ribera, encabezada por Juan Román Riquelme, ofertó 3 millones de dólares por el 50% de su pase.

Desde entonces, no hubo más charlas entre las dirigencias, ya que en el Rojo creen que pueden vender al futbolista por una cifra más alta, con clubes de México y España interesados en él.

Lomónaco bajó su rendimiento en los últimos meses y por eso Independiente quiere venderlo ahora, ante el riesgo de que disminuya su cotización. Incluso, el entrenador Jadson Viera advirtió que «cuatro o cinco» futbolistas podrían marcharse y el marcador central está en ese grupo.

Con esta negociación estancada, el Xeneize está retirado del mercado de pases. Salvo alguna salida, como puede ser la de Lautaro Di Lollo, seguido de cerca por Benfica, Boca no está buscando una nueva incorporación y el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena está conforme con su plantel.