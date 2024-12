La emotiva despedida de Estudiantes a Enzo Pérez que encamina su vuelta a River

Enzo Pérez decidió no continuar en Estudiantes de La Plata tras la finalización de su contrato y así su vínculo con el Pincha llegó a su fin. Por eso, el club de La Plata le dedicó un emotivo video como despedida con imágenes de su paso por la entidad en sus dos ciclos y con algunas frases del volante.

«Te transmite ese sentido de pertenencia, por más que a mí no me tocó nacer acá, me adoptó como un hijo propio, que uno no sea de la casa», fueron las palabras del mediocampista de 39 años en las redes oficiales del club.

«Estudiantes es una familia que te abraza y es difícil soltar», afirmó Pérez en el video, que terminó con un gigante «Gracias, Enzo».

Dos títulos y un gran 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ con nuestra camiseta. ¡Gracias, Enzo! 👏🇦🇹 pic.twitter.com/WJy6RORBjf — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 28, 2024

En este 2024, el volante logró la Copa de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones con Estudiantes, que despide así a un futbolista que pretendían que siguiera en 2025, tal como le pidieron los hinchas en sus últimos partidos, quienes encontraron en el mendocino nuevamente al referente que recordaban en su paso anterior cuando conquistó la Copa Libertadores en 2009.

Pérez sería una de las pretensiones de Marcelo Gallardo en River para la temporada, no sólo por su importancia como símbolo en Núñez, sino por el nivel futbolístico que mantuvo en este último año.

Sin embargo, todavía no hay definiciones y mientras tanto el jugador está disfrutando de sus vacaciones. Si el entrenador y el jugador llegan a un acuerdo, no habría obstáculos para que Enzo regrese a vestir la banda roja después de un año en Estudiantes.