La FIFA nominó a un argentino como mejor hincha del mundo

Alejo Ciganotto tiene 23 años y fue nominado por la FIFA como uno de los mejores hinchas del mundo.

Alejo Ciganotto es un joven de 23 años fanatico de Racing. Oriundo de San Martín, provincia de Buenos Aires, se hizo famoso en las redes sociales por seguir a Racing a donde y como sea. Desde el año pasado que hace hasta lo imposible por seguir a la Academia de visitante: sale caminando desde su casa dias antes del partido y se las ingenia para llegar a tiempo. Camina por ruta, hace dedo y duerme donde puede.

La FIFA lo nominó a los premios The Best como uno de los mejores hinchas del mundo. Y no es para menos: este año viajó, entre otros destinos, a Bucaramanga (Colombia), más de 7.000 kilómetros desde Buenos Aires, y a Fortaleza, en el norte de Brasil, a más de 5.000 kilómetros de su casa.

El mes pasado emprendió camino hacia Río de Janeiro. Tras recorrer 2.650 agotadores kilómetros, Alejo completó su décimo viaje de este estilo. Empezó en 2024 durante la Copa Sudamericana: fue a Talcahuano (Chile), Curitiba y San Pablo (Brasil) y Asunción (Paraguay), para la final.

En aquella final contra Cruzeiro, el 23 de noviembre de 2024, Alejo recorrió más de 1.300 kilómetros casi sin dinero y sin siquiera tener entrada para el partido. Los jugadores y el cuerpo técnico de la Academia estaban al tanto de su historia e incluso lo consideraban un “amuleto”. La mejor noticia la recibió cuando Gustavo Costas le regaló la entrada para ver el partido, que terminó con triunfo de Racing por 3 a 1 ante el equipo brasileño.

Este desafío comenzó en agosto del año pasado, cuando Racing visitó a Huachipato por los octavos de final de la Sudamericana y él no quería perdérselo. «Yo quería ir a ver a Racing de visitante y tenía solo 40.000 pesos. Dije ‘Y si voy haciendo dedo?’ y a la mañana siguiente salí. Me fueron acercando de a tramos y llegué a Mendoza sin plata, pero me viralicé en Twitter y empecé a recibir donaciones. Una vez en Chile conseguí entrar a la cancha de Huachipato y volví a Buenos Aires en el micro de la barra» comentó en una entrevista a Clarín.

Qué otros argentinos fueron nominados a este premio

En 2022, la FIFA le entregó el premio a la hinchada argentina por su apoyo incondicional durante el Mundial de Qatar. El encargado de recibirlo fue el rosarino Pedro Pascual, más conocido como Tula, quien no se perdió ningún Mundial desde Alemania 1974 y llevó su característico bombo a todos ellos.

Un año después, en los The Best 2023, otro argentino volvió a quedarse con el galardón. Se trata de Daniel “Toto” Iñíguez, hincha de Colón de Santa Fe, que se hizo viral cuando las cámaras que televisaban el partido entre los sabaleros y Barracas Central captaron el momento en que le daba la mamadera a su hijo en la tribuna.